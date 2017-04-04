Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом

В интервью журналу Porter актриса Мелани Гриффит
сказала, что сделала все возможное, чтобы убедиться в том, что борьба с зависимостью и время, проведенное в реабилитационном центре, не отразилось на ее детях: 31-летнем Александре Бауэре, 27-летней Дакоте Джонсон
и 20-летней Стелле Бандерас.
«Я делала все, что должна была делать мать. Я не валялась пьяной на полу в отключке. Может я и не делала некоторых вещей, которые следовало бы делать, но в основном, когда дети во мне нуждались, я всегда была с ними. У них было что-то вроде привилегированно-цыганской жизни»
.
Впервые Гриффит отправилась на реабилитацию от алкогольной зависимости в 1988 году, спустя три года после рождения старшего сына. Воздержание привело к воссоединению с бывшим мужем, актером Доном Джонсоном
(первый раз они поженились, когда Гриффит было 18), и они снова сыграли свадьбу, продержавшись в браке пять лет.
«На самом деле, Дон ждал меня, когда я вернуть из реабилитации. Мы снова начали жить вместе. Это было естественно и прекрасно. Но потом перестало работать. Полагаю, сложно быть вместе, когда вы оба являетесь публичными персонами, если, конечно, один из вас не готов жертвовать работой».
Однако эти сложности не остановили Мелани - в 1996 году она вышла замуж за Антонио Бандераса
и прожила с ним в браке до 2014 года.
«Думаю, что отчасти причина, по которой наш брак развалился, заключается в том, что я застряла. Некого больше винить. Просто лично я застряла и я не позволю этому случится снова, мне хочется наслаждаться жизнью, я хочу делать то, что мне хочется»
- призналась 59-летняя актриса.
Что же касается ее личной жизни на данный момент, Гриффит призналась, что там затишье. «Сейчас я стесняюсь в обществе мужчин, веду себя очень сдержанно…никто не звал меня на свидание последние 2 года».
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