Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом

4 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
4 апреля 2017
В интервью журналу Porter актриса Мелани Гриффит сказала, что сделала все возможное, чтобы убедиться в том, что борьба с зависимостью и время, проведенное в реабилитационном центре, не отразилось на ее детях: 31-летнем Александре Бауэре, 27-летней Дакоте Джонсон и 20-летней Стелле Бандерас.

Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом

«Я делала все, что должна была делать мать. Я не валялась пьяной на полу в отключке. Может я и не делала некоторых вещей, которые следовало бы делать, но в основном, когда дети во мне нуждались, я всегда была с ними. У них было что-то вроде привилегированно-цыганской жизни».

Впервые Гриффит отправилась на реабилитацию от алкогольной зависимости в 1988 году, спустя три года после рождения старшего сына. Воздержание привело к воссоединению с бывшим мужем, актером Доном Джонсоном (первый раз они поженились, когда Гриффит было 18), и они снова сыграли свадьбу, продержавшись в браке пять лет.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

«На самом деле, Дон ждал меня, когда я вернуть из реабилитации. Мы снова начали жить вместе. Это было естественно и прекрасно. Но потом перестало работать. Полагаю, сложно быть вместе, когда вы оба являетесь публичными персонами, если, конечно, один из вас не готов жертвовать работой».

Однако эти сложности не остановили Мелани - в 1996 году она вышла замуж за Антонио Бандераса и прожила с ним в браке до 2014 года.

«Думаю, что отчасти причина, по которой наш брак развалился, заключается в том, что я застряла. Некого больше винить. Просто лично я застряла и я не позволю этому случится снова, мне хочется наслаждаться жизнью, я хочу делать то, что мне хочется» - призналась 59-летняя актриса.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас

Что же касается ее личной жизни на данный момент, Гриффит призналась, что там затишье. «Сейчас я стесняюсь в обществе мужчин, веду себя очень сдержанно…никто не звал меня на свидание последние 2 года».

Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Антонио Бандерас перенес сердечный приступ

Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее»
Поиск по меткам
детиздоровьеоткровениеразвод/расставание
персоны
Антонио БандерасМелани ГриффитДакота ДжонсонДон Джонсон

фотографии >>
Мелани Гриффит и Антонио Бандерас
Мелани Гриффит с Доном Джонсоном
Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом фотографии
Мелани Гриффит рассказала о причинах развода с Антонио Бандерасом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Дончак62 (Ростов-на-Дону)   5.04.2017 - 15:37
Посмотрев на ее внешность нынешнюю,понял почему Бандерас убежал читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью