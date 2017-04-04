Джесси Айзенберг впервые стал отцом

Актер Джесси Айзенберг
, известный по фильмам «Социальная сеть»
и «Иллюзия обмана»
бесшумно стал отцом.
До этого он точно так же бесшумно вернулся к своей закадычной подруге сердца, 39-летней Анне Страут, которая и родила ему сына. Айзенберг и Страут познакомились во время съемок фильма «Императорский клуб»
аж в далеком 2002 году и прожили вместе 10 лет, пока Айзенберг не встретил на съемочной площадке фильма «Двойник» Мию Васиковску
.
После 2-летнего романа с Васиковской, Джесси вернулся под крыло Страут в 2016 году. На этот раз пара закрепила союз пополнением в семействе, с чем мы их и поздравляем.
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