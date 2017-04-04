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Джесси Айзенберг впервые стал отцом

4 апреля
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4 апреля 2017
Актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана» бесшумно стал отцом.

Джесси Айзенберг и Анна Страут

До этого он точно так же бесшумно вернулся к своей закадычной подруге сердца, 39-летней Анне Страут, которая и родила ему сына. Айзенберг и Страут познакомились во время съемок фильма «Императорский клуб» аж в далеком 2002 году и прожили вместе 10 лет, пока Айзенберг не встретил на съемочной площадке фильма «Двойник» Мию Васиковску.

Джесси Айзенберг и Миа Васиковска

После 2-летнего романа с Васиковской, Джесси вернулся под крыло Страут в 2016 году. На этот раз пара закрепила союз пополнением в семействе, с чем мы их и поздравляем.
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