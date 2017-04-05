«Хочу ли я, могу ли я»: Актрисы, страдающие синдромом самозванца

1 апреля Кино-театр.ру
по традиции опубликовал несколько шутливых новостей, среди которых была новость о том, что Александр Петров
якобы борется с синдромом самозванца
. По слухам, Александр не оценил редакционную шутку. Новость, конечно, не имеет никаких реальных оснований и содержит ссылку на дисклеймер. Однако синдром самозванца - явление более чем реальное
, и сталкиваются с ним зачастую успешные и востребованные в своей профессии люди. Среди которых очень много актеров. Чаще всего этим синдромом страдают женщины, по крайней мере, они чаще склонны признаваться, что их обуревают подобные мысли. По мнению исследователей, эта неуверенность в себе связана с гендерным неравенством - актриса Дженнифер Лоуренс
жалуется, что даже в Голливуде женщины до сих пор «дешевле» мужчин, когда речь идет об оплате труда, Натали Портман подтверждает
. Женщинам, которые не так давно начали вступать на руководящие должности, нужно костьми лечь, чтобы оправдать свое право на высокий пост или высокооплачиваемую работу. Ну, или по крайней мере, им так кажется. В связи с чем они истязают себя сверхурочной работой и часто не уверены в себе.
Насколько нам известно (а нам известно далеко не всё), никто из отечественных актеров еще не дошел до такого уровня самокритичности, чтобы мучиться подозрениями в том, что их слава и успех - это мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Однако, как минимум 9 голливудских актрис в разное время признавались в том, что чувствуют себя недостаточно компетентными или, попросту, «мошенниками» в профессии.
Среди них, например, Мерил Стрип
, которая как-то призналась, что в преддверии каждого нового проекта ее посещают сомнения: «С чего это кому-то захочется снова видеть меня в кино? Да и не умею я играть, зачем я вообще этим занимаюсь?»
.
Эмма Уотсон
после завершения 10-летней работы в «Гарри Поттере»
призадумалась о своих актерских способностях, что довело ее до решения поступить в университет.
«Когда я была маленькой, я просто делала это. Просто играла в кино. Так надо было. А теперь, когда меня все узнают, мне ужасно некомфортно. Чувствую себя самозванкой. Чем лучше у меня что-то получается, тем больше возрастает чувство несоответствия. В любой момент кто-то поймет, что я мошенница и не заслуживаю своих достижений. Я не могу оправдать всех этих ожиданий и быть тем, кем меня считают. Это странно - иногда успех может добавлять уверенности в себе, но иногда успех нервирует и нарушает целостность самовосприятия, потому что ты пытаешься примирить собственную самооценку с тем, как тебя воспринимают окружающие».
Чтобы как-то подправить самооценку, Эмма отправилась в Брауновский Университет изучать английскую литературу и получить опыт «нормальной» жизни.
«Когда снимаешься в большом кино, и шофер тебя везде развозит, это очень странная и изолированная жизнь. Поступление в университет позволило мне самоопределиться в отрыве от мой работы и всего этого внимания. Мне понравилось быть «как все», встречать людей, которым нет дела до знаменитостей или фильмов или чего-то в этом роде».
Джоди Фостер
в одном из интервью рассказала, как ее преследовал страх, что у нее отнимут Оскар, полученный в 1989 году за роль фильме «Обвиняемые»
: «Я думала, что это случайность. Мне казалось, что они это поймут и им придется забрать Оскар обратно. Они придут ко мне домой, постучат в дверь и скажут: «Извините, мы собирались вручить его кому-то другому. Он предназначен для Мерил Стрип»
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Кейт Уинслет
периодически одолевают сомнения в собственной профпригодности:
«По большей части я нахожусь в благословенном неведении относительно того, что люди думают обо мне. Мне нравится быть актрисой и я всегда выкладываюсь на сто процентов. Но даже сейчас я всегда боюсь эмоциональных сцен. Я думаю «О господи, я ни на что не гожусь, и сейчас все это увидят. Они дали роль не тому человеку». Но я поняла, что все эти нервы - часть рабочего процесса»
.
Певице и актрисе Дженнифер Лопес
недостаточно впечатляющих цифр с продаж альбомов: «Даже несмотря на то, что я продала 70 миллионов альбомов, у меня все равно возникает чувство, что я недостаточно хороша в своем ремесле».
Умница и красавица Натали Портман
, отправившись на учебу в Гарвард, переживала из-за того, что в глазах окружающих она будет всего лишь «тупой актрисой».
«Должна признаться что даже сейчас, спустя 12 лет после окончания университета, я до сих пор не уверена в собственных способностях. Я должна напоминать себе каждый раз «Ты здесь, значит на то есть причина». Это похоже на то, что я чувствовала, когда поступила в Гарвард в 1999 году…Мне казалось, что это какая-то ошибка - я недостаточно умна, чтобы быть в этой компании, и что каждый раз открывая рот, чтобы что-то сказать, я лишь доказываю, что я просто тупая актриса…Иногда ваша неуверенность и неопытность могут привести к тому, что вы начнете руководствоваться чужими стандартами и ценностями. Но можно оседлать эту неопытность и проложить свой собственный путь, свободный от бремени догматичного всезнайства».
Актриса Мишель Пфайффер
в 2002 году призналась в интервью: «Я до сих пор думаю, что люди рано или поздно поймут, что я не очень-то талантлива. Я действительно не очень хороша. Все это было симуляцией».
Сценаристка и актриса Тина Фей
дала очень хорошее определение подоплеки синдрома самозванца:
«Вся прелесть синдрома самозванца заключается в том, что ты колеблешься между крайней эгоманией и чувствами вроде: «Я мошенник! О боже, меня разоблачат!».
Актриса Мишель Уильямс
призналась, что все время боится, что ее уволят.
«Каждый день - как первый, и ты думаешь: «Меня уволят. Понятия не имею, что я здесь делаю. Не знаю, как это сыграть. Зачем я здесь? Скоро все это поймут».
В том же ключе высказывались Пенелопа Крус
, Джессика Честейн
, Эми Адамс
, Лина Данэм
, Эми Шумер
, Кара Делевинь
и Сигурни Уивер
.
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