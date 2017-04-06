Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Прилучный стал телеведущим

6 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
6 апреля 2017
Павел Прилучный будет вести шоу «Битва фонограмм» на Первом канале. Новый развлекательный проект будет проходить следующим образом: в телестудию к Павлу приходят звезды и соревнуются в том, кто из них лучше и убедительнее поет под фонограмму, - пока они будут исполнять всем известные песни, зрители определяют победителя через голосование. Шоу уже с успехом идет в США, Канаде и Китае.

Павел Прилучный стал телеведущим

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор», Павел продолжает много сниматься и играть в театре. Он даже попробовал себя в жанре пародии – вместе с женой Агатой Муцениеце он снял ироничный клип-ремейк на песню «Танцуй, Виталик», где появился в трениках и с усами. Он также нередко появляется в видеоблоге супруги, в котором та рассказывает о семье и том, как успевает совмещать воспитание детей с плотным рабочим графиком.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Павел Прилучный спародировал Григория Добрыгина

Павел Прилучный: «После разговора с колясочниками я понял, что жалость только унижает»
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Агата МуцениецеПавел Прилучный
фильмы
МажорМажор-2Мажор-3

фотографии >>
Павел Прилучный стал телеведущим фотографии
Павел Прилучный стал телеведущим фотографии
Павел Прилучный стал телеведущим фотографии
Павел Прилучный стал телеведущим фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Призма   7.04.2017 - 00:35
... Опять точь-в-точь? Опять один-в-один? Опять на Первый хлынут азизы, валерии, аниты цой, максимыгалкины итд? Налейте мне йаду))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
космическая драма
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью