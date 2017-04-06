Павел Прилучный стал телеведущим

Павел Прилучный
будет вести шоу «Битва фонограмм» на Первом канале. Новый развлекательный проект будет проходить следующим образом: в телестудию к Павлу приходят звезды и соревнуются в том, кто из них лучше и убедительнее поет под фонограмму, - пока они будут исполнять всем известные песни, зрители определяют победителя через голосование. Шоу уже с успехом идет в США, Канаде и Китае.
Исполнитель главной роли в сериале «Мажор»
, Павел продолжает много сниматься и играть в театре. Он даже попробовал себя в жанре пародии – вместе с женой Агатой Муцениеце он снял ироничный клип-ремейк на песню «Танцуй, Виталик»
, где появился в трениках и с усами. Он также нередко появляется в видеоблоге супруги
, в котором та рассказывает о семье и том, как успевает совмещать воспитание детей с плотным рабочим графиком.
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