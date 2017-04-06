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Анна Михалкова и Паулина Андреева поддержали детей с аутизмом

6 апреля
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6 апреля 2017
Паулина Андреева, Анна Михалкова и Ирина Розанова одними из первых согласились принять участие в благотворительном проекте фонда «Свобода», который поддерживает детей с аутизмом по всей России. Акция, которую придумал фонд, называется «Неприкаянные стихи» - десять звезд кино и театра снимутся в видео роликах, в которых прочтут стихи русских поэтов, которые так или иначе связаны с аутизмом. Видео постепенно будут появляться в сети, и отрывок, где Михалкова читает стихотворение Николая Заболоцкого «О красоте человеческих лиц», уже выложили.

Анна Михалкова

Актриса Паулина Андреева также приняла участие в проекте и заметила, что дети с аутизмом – «настоящие герои, которым приходится преодолевать огромные трудности».
Параллельно в поддержку людей с аутизмом была запущена социальная реклама со слоганом «Будем людьми» - в ней каждого человека призывают не оставаться равнодушным к чужим особенностям и помогать детям адаптироваться к окружающему их миру.





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