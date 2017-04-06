Гендальф объяcнил, почему он не стал Дамблдором

В одном из недавних интервью известный по роли Гендальфа в фильме «Властелин колец»
британский актер Иэн МакКеллен
признался, что далеко не всем коллегам нравится его актерская игра.
Так, британский актер Ричард Харрис
, сыгравший профессора Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере
, говорил, что «технически игра Иэна выверена до малейшей детали, но ему явно не хватает эмоций»
.
После смерти Харриса в 2002 году его место в поттериане занял актер Майкл Гэмбон
, но МакКеллен дал понять, что предложение от создателей саги поступало и ему. «Но я не мог продолжить работу актера, который не считал мою игру хорошей»
- добавил сэр Иэн. Об игре Гэмбона актер отзывается положительно и немного иронично: «Когда я смотрю на него, иногда мне кажется, что это я. Мы даже автографы друг у друга просим»
.
В интервью МакКеллен также признался, что, возможно, его актерская игра стала бы лучше на многие годы раньше, если бы он признался в том, что предпочитает мужчин: «Актерская работа очень тесно связана с человеческим опытом, первородной правдой. После того, как я сделал каминг-аут в 1988 году, моя карьера резко пошла в гору, а роли стали более значимыми»
. Актер заметил, что многие считают его зацикленным на теме ориентации, но, по его словам, он делает это «ради детей, ради молодых людей, которым и сейчас тяжело признаться и принять себя такими, какие они есть».
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