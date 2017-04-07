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Денис Шведов представил зрителям русскую версию «Голодных игр»

7 апреля
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7 апреля 2017
На днях в московском кинотеатре «Формула кино Сити» прошла премьера российского экшен-фильма «Танцы насмерть», сюжет которого сильно напоминает дистопию «Голодные игры». В 2070 году ядерная война уничтожила цивилизацию, однако в Москве беднота по этому поводу танцует. Не то чтобы по своей воле, а на потеху элите, которая, как тараканы, пережила даже ядерную зиму и все еще жаждет хлеба и зрелищ. Выживание человечества зависит от энергии, которую выкачивают непосредственно из людей с помощью танцевального турнира. На очередном подобном турнире молодой человек (Иван Жвакин) влюбляется в соперницу (Лукерья Ильяшенко), и «отлаженная система оказывается под угрозой».

Иван Жвакин

Лукерья Ильяшенко

Гостями премьеры стали принявшие участие в съемках Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко и Денис Шведов, а так же Петр Романов, Семен Трескунов, Анфиса Черных и многие другие.

Денис Шведов

Петр Романов

Анфиса Черных

«Танцы насмерть» в прокате с 6 апреля.
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