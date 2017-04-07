Денис Шведов представил зрителям русскую версию «Голодных игр»

На днях в московском кинотеатре «Формула кино Сити» прошла премьера российского экшен-фильма «Танцы насмерть»
, сюжет которого сильно напоминает дистопию «Голодные игры»
. В 2070 году ядерная война уничтожила цивилизацию, однако в Москве беднота по этому поводу танцует. Не то чтобы по своей воле, а на потеху элите, которая, как тараканы, пережила даже ядерную зиму и все еще жаждет хлеба и зрелищ. Выживание человечества зависит от энергии, которую выкачивают непосредственно из людей с помощью танцевального турнира. На очередном подобном турнире молодой человек (Иван Жвакин
) влюбляется в соперницу (Лукерья Ильяшенко
), и «отлаженная система оказывается под угрозой».
Гостями премьеры стали принявшие участие в съемках Иван Жвакин
, Лукерья Ильяшенко
и Денис Шведов
, а так же Петр Романов
, Семен Трескунов
, Анфиса Черных
и многие другие.
«Танцы насмерть» в прокате с 6 апреля.
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