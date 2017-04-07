Блеск и нищета красных дорожек: Дэвид Копперфильд, Вера Брежнева и Виктория Исакова

С потеплением светская жизнь в Москве начинает бурлить с удвоенной силой. 30 марта в здании Музея Москвы образовался импровизированный вокзал. С подачи алкогольного бренда Bombay Sapphire в стенах здания появился поезд. Гостей мероприятия встречали на "перроне" проводники, предлагая занять места внутри вагона и отправиться в путешествие по странам, в которых растут ингредиенты, применяемые для изготовления джина. Среди путешественников были замечены Егор Корешков
, Ингрид Олеринская
, Анна Цуканова-Котт
и другие.
А вот Антон Денисенко
, судя по форме, подрабатывал в этот вечер в качестве проводника.
1 апреля состоялась презентация новой коллекции одежды супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории Бекхэм
.
Оценить наряды Виктории пришли Джессика Альба
, Кейт Мара
, Камилла Белль
и Зои Салдана
.
Кстати, лицом своей новой коллекции осень-зима 2017/2018 Виктория впервые выбрала известную актрису
- ею стала Николь Кидман
.
Кстати, о Николь. Актриса поддержала своего мужа, австралийского кантри певца Кита Урбана
, составив ему компанию на ежегодной церемонии вручения премии Country Music Association Awards, которая состоялась 2 апреля в Лас-Вегасе.
Среди гостей вечера, преимущественно музыкантов, был замечен иллюзионист Девид Копперфильд
. Чтоб всем так выглядеть в 60 лет.
3 апреля звезды собрались в публичной библиотеке Нью-Йорка на гала-ужине, организованном детским фондом ООН ЮНИСЕФ при поддержке бренда часов Montblanc. Мероприятие посетили Хью Джекман
, Диана Крюгер
, Рами Малек
и внучка Грейс Келли
Шарлотта Казираги.
4 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера третьего (и финального, к счастью) сезона сериала «Оставленные»
, главную роль в котором играет Джастин Теру
. Где Теру, там и его счастливая супруга Дженнифер Энистон
.
В этот же вечер в Берлине Шарлиз Терон
и Вин Дизель
представляли зрителям «Форсаж 8»
. Шарлиз сделала катастрофический выбор в пользу белого платья, которое только подчеркивает недостатки фигуры и визуально полнит актрису.
А в это время в Москве прошел закрытый показ фильма «Время первых»
, организованный компанией Omega в честь 60-летия хронометров Speedmaster. Гостями вечера стали Виктория Исакова
, Анна Цуканова-Котт
, Александра Урсуляк
, и облаченная с головы до ног в джинсу Ксения Князева
.
В Киеве в бутике Dolce&Gabbana 5 апреля состоялась закрытая коктейльная вечеринка по случаю выхода новой весенне-летней коллекции. Гвоздем программы стала певица и актриса Вера Брежнева
, примерившая вещи из новой коллекции вместе со своей дочерью Соней Киперман.
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