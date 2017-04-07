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Блеск и нищета красных дорожек: Дэвид Копперфильд, Вера Брежнева и Виктория Исакова

7 апреля
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7 апреля 2017
С потеплением светская жизнь в Москве начинает бурлить с удвоенной силой. 30 марта в здании Музея Москвы образовался импровизированный вокзал. С подачи алкогольного бренда Bombay Sapphire в стенах здания появился поезд. Гостей мероприятия встречали на "перроне" проводники, предлагая занять места внутри вагона и отправиться в путешествие по странам, в которых растут ингредиенты, применяемые для изготовления джина. Среди путешественников были замечены Егор Корешков, Ингрид Олеринская, Анна Цуканова-Котт и другие.

Ингрид Олеринская

Егор Корешков

Анна Цуканова-Котт

А вот Антон Денисенко, судя по форме, подрабатывал в этот вечер в качестве проводника.

Антон Денисенко

1 апреля состоялась презентация новой коллекции одежды супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм

Оценить наряды Виктории пришли Джессика Альба, Кейт Мара, Камилла Белль и Зои Салдана.

Джессика Альба

Камилла Белль

Кейт Мара

Зои Салдана

Кстати, лицом своей новой коллекции осень-зима 2017/2018 Виктория впервые выбрала известную актрису - ею стала Николь Кидман.

Кстати, о Николь. Актриса поддержала своего мужа, австралийского кантри певца Кита Урбана, составив ему компанию на ежегодной церемонии вручения премии Country Music Association Awards, которая состоялась 2 апреля в Лас-Вегасе.

Николь Кидман и Кит Урбан

Среди гостей вечера, преимущественно музыкантов, был замечен иллюзионист Девид Копперфильд. Чтоб всем так выглядеть в 60 лет.

Дэвид Копперфильд

Дэвид Копперфильд

3 апреля звезды собрались в публичной библиотеке Нью-Йорка на гала-ужине, организованном детским фондом ООН ЮНИСЕФ при поддержке бренда часов Montblanc. Мероприятие посетили Хью Джекман, Диана Крюгер, Рами Малек и внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги.

Шарлотта Казираги и Хью Джекман

Диана Крюгер

Рами Малек

4 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера третьего (и финального, к счастью) сезона сериала «Оставленные», главную роль в котором играет Джастин Теру. Где Теру, там и его счастливая супруга Дженнифер Энистон.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

В этот же вечер в Берлине Шарлиз Терон и Вин Дизель представляли зрителям «Форсаж 8». Шарлиз сделала катастрофический выбор в пользу белого платья, которое только подчеркивает недостатки фигуры и визуально полнит актрису.

Вин Дизель и Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

А в это время в Москве прошел закрытый показ фильма «Время первых», организованный компанией Omega в честь 60-летия хронометров Speedmaster. Гостями вечера стали Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, Александра Урсуляк, и облаченная с головы до ног в джинсу Ксения Князева.

Виктория Исакова

Анна Цуканова-Котт

Александра Урсуляк

Ксения Князева

В Киеве в бутике Dolce&Gabbana 5 апреля состоялась закрытая коктейльная вечеринка по случаю выхода новой весенне-летней коллекции. Гвоздем программы стала певица и актриса Вера Брежнева, примерившая вещи из новой коллекции вместе со своей дочерью Соней Киперман.

Вера Брежнева с дочерью Соней

Вера Брежнева с дочерью Соней

Дорогая Редакция
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фильмы
Время первыхОставленныеФорсаж 8

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