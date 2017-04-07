У Александра Петрова нет синдрома самозванца

1 апреля редакторы портала Кино-театр.ру
по старой-доброй традиции опубликовали несколько шутливых новостей, не имеющих к действительности никакого отношения. Каждая новость содержала ссылку на напоминание о том, что 1 апреля читателям следует обуздать свою природную доверчивость. Среди выдуманных новостей были две новости, фигурантом которых выступил Александр Петров
. В одной из них говорится, что актер якобы страдает синдромом самозванца
. 4 апреля на официальной страничке актера в Фейсбуке появился пост со ссылкой на эту новость
, в котором менеджер актера подозревает редакцию в недобрых намерениях.
Мы очень любим Александра Петрова, считаем его одним из лучших современных российских актеров, обожаем «Закон каменных джунглей»
и фильм «Угонщик
» и очень ждем сериал «Гоголь»
. И нам ужасно жаль, что наши своеобразные шутки задели Александра, его близких и поклонников. У нас не было никакого намерения кого-то оскорбить. Поэтому мы считаем своей обязанностью официально опровергнуть первоапрельскую информацию, которую, не разобравшись, распространяют другие СМИ: не существует никакого Никиты Трынько, который придумал глупую петицию, запрещающую актерам сниматься более трех раз в год
; Александра Петрова не вырезали из фильмов, и уж тем более он не страдает синдромом самозванца.
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