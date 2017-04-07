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У Александра Петрова нет синдрома самозванца

7 апреля
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7 апреля 2017
1 апреля редакторы портала Кино-театр.ру по старой-доброй традиции опубликовали несколько шутливых новостей, не имеющих к действительности никакого отношения. Каждая новость содержала ссылку на напоминание о том, что 1 апреля читателям следует обуздать свою природную доверчивость. Среди выдуманных новостей были две новости, фигурантом которых выступил Александр Петров. В одной из них говорится, что актер якобы страдает синдромом самозванца. 4 апреля на официальной страничке актера в Фейсбуке появился пост со ссылкой на эту новость, в котором менеджер актера подозревает редакцию в недобрых намерениях.

У Александра Петрова нет синдрома самозванца

Мы очень любим Александра Петрова, считаем его одним из лучших современных российских актеров, обожаем «Закон каменных джунглей» и фильм «Угонщик» и очень ждем сериал «Гоголь». И нам ужасно жаль, что наши своеобразные шутки задели Александра, его близких и поклонников. У нас не было никакого намерения кого-то оскорбить. Поэтому мы считаем своей обязанностью официально опровергнуть первоапрельскую информацию, которую, не разобравшись, распространяют другие СМИ: не существует никакого Никиты Трынько, который придумал глупую петицию, запрещающую актерам сниматься более трех раз в год; Александра Петрова не вырезали из фильмов, и уж тем более он не страдает синдромом самозванца.

Редакция Кино-театр.ру
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У Александра Петрова нет синдрома самозванца фотографии
У Александра Петрова нет синдрома самозванца фотографии
У Александра Петрова нет синдрома самозванца фотографии
У Александра Петрова нет синдрома самозванца фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Серый Кот   7.04.2017 - 21:06
Боже! Боже! Какими же звездами они себя мнят... Видел этого Петрова в сомнительном сериале Фарца. Оба не впечатлили, ну совсем. Сериал явная дешевка, рассчитанная на зелень, ничего не знающую... читать далее>>
№ 5
Т-татьян@   7.04.2017 - 19:15
... Ничего себе. А как администрация кино-театр. ру посмотрит, если над ними кто хочет подшутить? Я теперь каждую новость, опубликованную на сайте буду проверять. читать далее>>
№ 4
Irdy (Ростов-на-Дону)   7.04.2017 - 18:09
Я очень люблю Александра Петрова, ну просто очень люблю! Но это все было забавно, особенно про петицию "не больше трех ролей в одни руки". А факт приносимых сегодня извинений - еще забавнее,... читать далее>>
№ 3
Виктор Строе   7.04.2017 - 18:01
На обиженых воду возят читать далее>>
№ 2
Тёмыч (Владимир)   7.04.2017 - 17:39
Проще надо быть, а уж 1-го апреля обижаться - точно быть дураком. Кино-Театр, целиком на вашей стороне. А лично мне этот Петров вообще ни разу никак, как первый раз увидел его в каком-то сериале где они... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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