Скарлетт Йоханссон разочаровалась в Иванке Трамп

В конце марта Иванка Трамп официально заняла пост серого кардинала советника президента США Дональда Трампа. В обязанности Иванки будут входить консультации президента по широкому кругу вопросов, в том числе по правам женщин, на которые у Дональда Трампа очень устаревшие взгляды. Дочь президента поспешила уточнить, что работать будет из чистого патриотизма и отказывается от зарплаты госслужащего.
Изначально Иванка не собиралась вмешиваться в государственные дела и утверждала, что она «всего лишь дочь». Но потом поняла, что не может быть «одной ногой внутри, другой снаружи», и решила войти в Белый Дом целиком на правах сотрудницы. О чем и рассказала в интервью Гейл Кинг на канале CBS. Описывая свою деятельность, Иванка очень неопределенно выразилась: «О случаях, когда я оказываю влияние (на президента - прим. ред.) большинство людей и не узнают даже».
«Я очень много думала об Иванке Трамп намедни. Уверена, вы видели интервью, которое она дала Гейл Кинг. Но оно было какое-то…непонятное, должна сказать. Я думаю, нельзя усидеть на двух стульях. Если ты берешься за работу общественного защитника, ну тогда ты вроде как должен защищать общественность, верно? Публично. А вчера она сказала одну вещь, которая меня весьма разочаровала. Самые великие перемены она будет вершить за закрытыми дверями, никто не будет знать, что именно она повлияла на эти решения. Я тогда подумала «О это воодушевляет!» Как это старомодно! Эта идея о том, что за великим мужчиной стоит великая женщина. Как насчет того, чтобы быть перед этим человеком, или стоять рядом с ним?»
«Это такой старомодный взгляд: быть влиятельной женщиной, но все время беспокоится о том, что тебя могут принять за стерву. Мне кажется, влиятельные женщины часто обеспокоены мыслями о том, что их буду видеть в этом нелицеприятном свете. Да ну нахрен! Это такое ретро! Это так не вдохновляет. И выглядит трусостью. Очень я была разочарована этим интервью. Конечно, это, должно быть, очень сложная ситуация на многих уровнях. Представить себе не могу, как это тяжело - видеть своего отца на этом посту и где-то глубоко внутри знать, что он эту должность на самом деле никогда не хотел занимать.
Она может оказать большое влияние уже хотя бы тем, что заговорит, наконец. Я встречала ее пару раз несколько лет назад. Мы обе выросли в Нью-Йорке, и у нас есть несколько общих друзей. И у нее неплохо подвешен язык, она умная интеллигентная женщина…я не понимаю, вся эта ситуация меня озадачила».
Скарлетт не уточнила, чего конкретно она ждет от Иванки.
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