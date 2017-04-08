Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной

«Мне нужна пара на выпускной,
Я должен был бы позаботиться об этом раньше,
Но теперь я спою песню
Мне кажется, я очень волнуюсь,
Так много времени заняла у меня эта песня,
Сложно было рифмы подбирать».
Дальше по тексту, положенному на музыку песни «Another Day of Sun» Джейкоб предлагает Эмме присоединиться к нему 29 апреля на выпускном, где он смог бы угостить ее ужином - слово за ней.
«Говорят, я похож на Райана Гослинга,
И, может быть, это преувеличение,
Но, пожалуйста, не подведи,
Дело будет в твоем родном городе».
Ролик быстро стал популярным и через пару дней Стауденмайер уже сидел в студии шоу «Доброе утро, Америка», зачитывая вежливый отказ от актрисы.
«Джейкоб, спасибо за величайшее предложение из всех, которые я когда-либо получала. Не могу выразить словами, какая это была честь для меня и как я улыбалась, когда смотрела это прекрасно снятое видео. Сейчас я работаю в Лондоне, но я надеюсь, что ты наилучшим образом проведешь время. И очень благодарна за то, что ты подумал обо мне. Спасибо.
П.С.: Я вижу сходство с Гослингом в глазах. С любовью, Эмма».
обсуждение >>