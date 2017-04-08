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Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной

8 апреля
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8 апреля 2017
Не только Ивану Урганту пришла в голову мысль снять пародию на музыкальный номер, открывающий фильм «Ла-Ла Ленд». Американский школьник Джейкоб Стауденмайер пошел дальше - он снял свою версию сцены пробки в Лос-Анджелесе, чтобы таким небанальным образом оформить предложение Эмме Стоун стать его парой на выпускном.

Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной

«Мне нужна пара на выпускной,
Я должен был бы позаботиться об этом раньше,
Но теперь я спою песню
Мне кажется, я очень волнуюсь,
Так много времени заняла у меня эта песня,
Сложно было рифмы подбирать».

Дальше по тексту, положенному на музыку песни «Another Day of Sun» Джейкоб предлагает Эмме присоединиться к нему 29 апреля на выпускном, где он смог бы угостить ее ужином - слово за ней.

«Говорят, я похож на Райана Гослинга,
И, может быть, это преувеличение,
Но, пожалуйста, не подведи,
Дело будет в твоем родном городе».



Ролик быстро стал популярным и через пару дней Стауденмайер уже сидел в студии шоу «Доброе утро, Америка», зачитывая вежливый отказ от актрисы.

Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной

«Джейкоб, спасибо за величайшее предложение из всех, которые я когда-либо получала. Не могу выразить словами, какая это была честь для меня и как я улыбалась, когда смотрела это прекрасно снятое видео. Сейчас я работаю в Лондоне, но я надеюсь, что ты наилучшим образом проведешь время. И очень благодарна за то, что ты подумал обо мне. Спасибо.
П.С.: Я вижу сходство с Гослингом в глазах. С любовью, Эмма».
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Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной фотографии
Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной фотографии
Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной фотографии
Эмма Стоун отказала школьнику, пригласившему ее на выпускной фотографии
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