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Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче

9 апреля
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9 апреля 2017
Дмитрий Нагиев, отпраздновавший 4 апреля 50-летний юбилей, стал героем пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Пожалуй, выпуск получился одним из самых удачных.

Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче

После непринужденной дружеской беседы, в ходе которой Дмитрий рассказал о двух неловких встречах с Дитером Боленом (участник группы Modern Talking) и о привязанности к Инстаграму Ольги Бузовой, Ургант принялся подначивать гостя, намекая на то, что «годы берут своё». Дмитрий опроверг это утверждение, запрыгнув к Урганту на стол. Начало комичному каскадерскому состязанию было положено, и это лучше один раз увидеть.

Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче

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Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче фотографии
Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче фотографии
Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче фотографии
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