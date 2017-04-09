Дмитрий Нагиев и Иван Ургант выяснили, кто круче

Дмитрий Нагиев, отпраздновавший 4 апреля 50-летний юбилей, стал героем пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Пожалуй, выпуск получился одним из самых удачных.
После непринужденной дружеской беседы, в ходе которой Дмитрий рассказал о двух неловких встречах с Дитером Боленом (участник группы Modern Talking) и о привязанности к Инстаграму Ольги Бузовой, Ургант принялся подначивать гостя, намекая на то, что «годы берут своё». Дмитрий опроверг это утверждение, запрыгнув к Урганту на стол. Начало комичному каскадерскому состязанию было положено, и это лучше один раз увидеть.
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