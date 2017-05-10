Кристина Асмус впала в детство

Кристина Асмус
приняла участие в благотворительном марафоне Wings for Life World Run, который прошел 7 мая в Коломне. Но не спортивный порыв удивил поклонников актрисы (в конце концов, она мастер спорта по спортивной гимнастике), а ее новый образ - актриса появилась с новой прической, которую многие сочли бы инфантильной.
«Я пробежала всего 5 км. Официально зарегистрировали 6,8 (там, где меня догнал автомобиль со считывающим устройством), пешком еще прогулялась до 10. Но мой честный результат – это 5 км! Потому что после того, как я впервые остановилась за водой на 5 км, перестала считать в зачет, это уже бессовестно. Все тело болит, еле встала сегодня, но я так счастлива! Эмоции переполняют! Спасибо всем, кто принял участие в забеге и всем, кто поддерживает фонд. До встречи в следующем году»
- написала Кристина в своем Инстаграме.
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