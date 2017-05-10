Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ченнинг Татум оказался феминистом

10 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
10 мая 2017
В прошлом году Ченнинг Татум объявил о намерении сделать из фильма «Супер Майк» живое шоу в Лас Вегасе, перезапустив формат мужского стриптиза.
«Мы хотим изменить формат мужских шоу, который был известен вам на протяжении многих лет. Мы сделаем его современнее, соответствующим сегодняшнему дню. Пришло время меняться» - заявил Ченнинг.

Ченнинг Татум оказался феминистом

И вот этот волшебный момент настал - шоу стартовало, а Ченнинг по такому случаю раздает интервью направо и налево.
Журнал Cosmopolitan предложил Ченнингу написать небольшое эссе, и актер, долго обдумывая это предложение, выбрал адресатом своего напутствия собственную пока еще трехлетнюю дочерь Эверли. Поскольку специфика и шоу и журнала обязывают (Cosmopolitan, в первую очередь, журнал об отношениях, любви и сексе), Ченнинг начал непосредственно с этой стороны жизнедеятельности. Между делом рассказал о том, как и почему влюбился в свою жену Дженну Дьюэнн. И показал себя истинным феминистом.

Ченнинг Татум оказался феминистом

«Я пытался представить себе, что помогло бы ей [дочери] по прочтении лучше понять мужчин, секс и партнерство, и в какой-то момент осознал странную вещь. Я не хочу, чтобы она искала ответы во внешнем мире. Я надеюсь, что ей хватит бесстрашия всегда быть самой собой, вне зависимости от того, какой бы ее хотели видеть мужчины.

Я думал об этом, когда впервые встретил Дженну. Я знал, что наша связь очень сильна, но понятия не имел о том, куда нас приведут эти отношения. И вот однажды Дженна выпалила, что она совершенно точно знает, чего хочет от жизни, и что ей больше не нужно заниматься поисками, потому что она нашла меня. Она не знала, что я отвечу и как отреагирую, но это была ее правда. Я помню ощущения от этого невероятного порыва - это был ее самый сексуальный поступок в отношении меня. Я почувствовал себя сильным, потому что в тот момент она приняла каждую частицу меня, все плохое и хорошее. И я знал, что она не испытывает меня на прочность и не надеется, что я начну оправдывать какой-то набор ожиданий. Эта ее радикальная подлинность свела меня с ума.

Прежде, чем я это испытал, я даже не знал, что мне это нужно. А теперь я знаю, что это то, чего я всегда хотел. И это то, чего я хочу для своей дочери - быть свободной от каких-либо ожиданий в ее любви и не позволять стандартам и предвзятости повлиять на себя, быть способной понять, чего она хочет, и действовать в соответствии со своими желаниями.

Мы все знаем, что отличаемся друг от друга, у каждого из нас свой путь к сердцу. Мы учимся находить его, погружаясь в любовь, отдавая себя целиком без оглядки и не ожидая ничего взамен. Так что, если и есть какая-то вещь, которую мужчины хотели бы поведать женщинам - так это то, что достаточно быть той, кто ты есть. Чем больше женщин начнут чувствовать эту силу в самих себе, тем быстрее мир преисполнится магии.

Мы живем в обществе, которое натаскивало мужчин и женщин на исполнение определенных ролей десятилетиями. И красота момента, в котором мы живем сейчас, заключается в том, что мы наконец-то начали выбираться из этих моделей. Женщины, в особенности, осознают, что им больше не нужно придерживаться определенных стандартов социального и сексуального поведения. И это меняет их потребности в отношении мужчин, да и мужчин, в общем, тоже меняет».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Том Харди и Ченнинг Татум пересекут «Тройную границу»
Поиск по меткам
дети
персоны
Дженна ДьюанЧеннинг Татум
фильмы
Супер Майк XXLСупер Майк!

фотографии >>
Ченнинг Татум оказался феминистом фотографии
Ченнинг Татум оказался феминистом фотографии
Ченнинг Татум оказался феминистом фотографии
Ченнинг Татум оказался феминистом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.
Владимир Богин
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Богин.

День рождения >>

Агния Дитковските
Кирилл Кашликов
Виталий Коняев
Михаил Кукуюк
Миша Месхи
Юрий Платонов
Жанна Прохоренко
Харалдс Ритенбергс
Наталия Фиссон
Летиция Каста
Фанни Котенсон
Бенуа Мажимель
Кори Монтейт
Маргарет Разерфорд
Наташа Ричардсон
Ян Энглерт
все родившиеся 11 мая >>

Афиша кино >>

Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью