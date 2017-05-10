Ченнинг Татум оказался феминистом

В прошлом году Ченнинг Татум
объявил о намерении сделать из фильма «Супер Майк»
живое шоу в Лас Вегасе, перезапустив формат мужского стриптиза.
«Мы хотим изменить формат мужских шоу, который был известен вам на протяжении многих лет. Мы сделаем его современнее, соответствующим сегодняшнему дню. Пришло время меняться»
- заявил Ченнинг.
И вот этот волшебный момент настал - шоу стартовало, а Ченнинг по такому случаю раздает интервью направо и налево.
Журнал Cosmopolitan предложил Ченнингу написать небольшое эссе, и актер, долго обдумывая это предложение, выбрал адресатом своего напутствия собственную пока еще трехлетнюю дочерь Эверли. Поскольку специфика и шоу и журнала обязывают (Cosmopolitan, в первую очередь, журнал об отношениях, любви и сексе), Ченнинг начал непосредственно с этой стороны жизнедеятельности
. Между делом рассказал о том, как и почему влюбился в свою жену Дженну Дьюэнн
. И показал себя истинным феминистом.
«Я пытался представить себе, что помогло бы ей [дочери] по прочтении лучше понять мужчин, секс и партнерство, и в какой-то момент осознал странную вещь. Я не хочу, чтобы она искала ответы во внешнем мире. Я надеюсь, что ей хватит бесстрашия всегда быть самой собой, вне зависимости от того, какой бы ее хотели видеть мужчины.
Я думал об этом, когда впервые встретил Дженну. Я знал, что наша связь очень сильна, но понятия не имел о том, куда нас приведут эти отношения. И вот однажды Дженна выпалила, что она совершенно точно знает, чего хочет от жизни, и что ей больше не нужно заниматься поисками, потому что она нашла меня. Она не знала, что я отвечу и как отреагирую, но это была ее правда. Я помню ощущения от этого невероятного порыва - это был ее самый сексуальный поступок в отношении меня. Я почувствовал себя сильным, потому что в тот момент она приняла каждую частицу меня, все плохое и хорошее. И я знал, что она не испытывает меня на прочность и не надеется, что я начну оправдывать какой-то набор ожиданий. Эта ее радикальная подлинность свела меня с ума.
Прежде, чем я это испытал, я даже не знал, что мне это нужно. А теперь я знаю, что это то, чего я всегда хотел. И это то, чего я хочу для своей дочери - быть свободной от каких-либо ожиданий в ее любви и не позволять стандартам и предвзятости повлиять на себя, быть способной понять, чего она хочет, и действовать в соответствии со своими желаниями.
Мы все знаем, что отличаемся друг от друга, у каждого из нас свой путь к сердцу. Мы учимся находить его, погружаясь в любовь, отдавая себя целиком без оглядки и не ожидая ничего взамен. Так что, если и есть какая-то вещь, которую мужчины хотели бы поведать женщинам - так это то, что достаточно быть той, кто ты есть. Чем больше женщин начнут чувствовать эту силу в самих себе, тем быстрее мир преисполнится магии.
Мы живем в обществе, которое натаскивало мужчин и женщин на исполнение определенных ролей десятилетиями. И красота момента, в котором мы живем сейчас, заключается в том, что мы наконец-то начали выбираться из этих моделей. Женщины, в особенности, осознают, что им больше не нужно придерживаться определенных стандартов социального и сексуального поведения. И это меняет их потребности в отношении мужчин, да и мужчин, в общем, тоже меняет».
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