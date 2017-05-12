Василий Степанов дал первое интервью после падения из окна

Журнал «Собеседник» навестил актера Василия Степанова
, который месяц назад выпал из окна своей квартиры
. Лидирующей версией произошедшего была попытка суицида, однако мать актера публично опровергла эту версию в эфире шоу «Пусть говорят»
. Василий подтвердил слова матери. Впрочем, утверждая, что у него все хорошо, Степанов умудрился присыпать свои заверения легкой обидой на друзей, которые никак не могут найти время для того, чтобы его навестить.
«У меня все хорошо. Скоро снимут с ноги гипс. Пока ничем особо не занимаюсь, только своим здоровьем. Пытаюсь разработать руку, чтобы она могла писать. Вот недавно с нее сняли гипс… Друзья пока ко мне не приходили. Все заняты: у кого работа, у кого – учеба. Когда я попал в больницу, то звонили, сейчас – тишина. Видимо, они не в курсе моего возвращения. Свое свободное время посвящаю книгам. Например, читаю «Декамерон» Боккаччо и стараюсь не думать ни о чем постороннем. На улицу не выхожу, так как неудобно ходить с гипсом. Тем более такая погода – постоянно дожди, и гипс может намокнуть. На балкон не суюсь, так как теперь появилась боязнь высоты»
.
На вопрос, что все-таки случилось, Степанов рассказал про спасение кошки.
«Спасал кошку. Она ползала по карнизу третьего этажа. Спустился со своего пятого и хотел ее вытащить оттуда, но не удалось. В результате получил перелом ноги и руки. Если бы падал с пятого этажа, то, наверное, все бы не закончилось хорошо… Сложно сказать, что пережил за те секунды, когда падал. Помню, что очнулся на земле, почувствовал боль в руке, ноге. Конечно, двигаться не мог. Меня увидели люди, которые были на улице, и вызвали скорую помощь. Дома никого не было: брат работал, а мама уехала».
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