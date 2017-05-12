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Василий Степанов дал первое интервью после падения из окна

12 мая
2017 год
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12 мая 2017
Журнал «Собеседник» навестил актера Василия Степанова, который месяц назад выпал из окна своей квартиры. Лидирующей версией произошедшего была попытка суицида, однако мать актера публично опровергла эту версию в эфире шоу «Пусть говорят». Василий подтвердил слова матери. Впрочем, утверждая, что у него все хорошо, Степанов умудрился присыпать свои заверения легкой обидой на друзей, которые никак не могут найти время для того, чтобы его навестить.

Василий Степанов дал первое интервью после падения из окна

«У меня все хорошо. Скоро снимут с ноги гипс. Пока ничем особо не занимаюсь, только своим здоровьем. Пытаюсь разработать руку, чтобы она могла писать. Вот недавно с нее сняли гипс… Друзья пока ко мне не приходили. Все заняты: у кого работа, у кого – учеба. Когда я попал в больницу, то звонили, сейчас – тишина. Видимо, они не в курсе моего возвращения. Свое свободное время посвящаю книгам. Например, читаю «Декамерон» Боккаччо и стараюсь не думать ни о чем постороннем. На улицу не выхожу, так как неудобно ходить с гипсом. Тем более такая погода – постоянно дожди, и гипс может намокнуть. На балкон не суюсь, так как теперь появилась боязнь высоты».

Василий Степанов дал первое интервью после падения из окна

На вопрос, что все-таки случилось, Степанов рассказал про спасение кошки.

«Спасал кошку. Она ползала по карнизу третьего этажа. Спустился со своего пятого и хотел ее вытащить оттуда, но не удалось. В результате получил перелом ноги и руки. Если бы падал с пятого этажа, то, наверное, все бы не закончилось хорошо… Сложно сказать, что пережил за те секунды, когда падал. Помню, что очнулся на земле, почувствовал боль в руке, ноге. Конечно, двигаться не мог. Меня увидели люди, которые были на улице, и вызвали скорую помощь. Дома никого не было: брат работал, а мама уехала».
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№ 1
avorado (Москва)   13.05.2017 - 03:20
Я кошек тоже люблю. Но у меня кошка лучше. Моя кошка - САМАЯ лучшая! Слава Богу, что Василий - живой. Могло бы быть хуже. Привет. Моя кошка - ЛУЧШАЯ, простите эпатаж :) читать далее>>
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