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Блеск и нищета красных дорожек: Джонни Депп, Ингеборга Дапкунайте и Сальма Хайек

13 мая
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13 мая 2017
7 мая в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards, на которой Эмма Уотсон взяла приз в первой гендерно-нейтральной категории «Лучший артист года».

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Лучшим фильмом года признали диснеевский подстрочник «Красавица и чудовище», лучшим телевизионным сериалом - «Очень странные дела», а лучшей телевизионной актрисой - Милли Бобби Браун, сыгравшую Одиннадцатую в «Очень странных делах.

На красной дорожке ярче всех блестела бритая обесцвеченная макушка Кары Делевинь.

Кара Делевинь

Подлецу всё к лицу.

Кара Делевинь

Церемонию также посетили набирающая популярность дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Чудо-Женщина Галь Гадот, геронтофил Аарон Тейлор-Джонсон с супругой и многие другие.

Пэрис Джексон

Галь Гадот

Аарон Тейлор-Джонсон с супругой Сэм Тейлор-Джонсон

Хейли Стейнфилд и Энсел Элгорт

Эми Шумер и Голди Хоун

11 мая на вершине каньона Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve неподалеку от Лос-Анджелеса состоялся показ первой круизной коллекции Dior. Топтаться в пыли на дефиле под открытым небом прибыли Рианна, Деми Мур, Фрида Пинто, Шарлиз Терон и Бри Ларсон.

Рианна

Деми Мур

Деми Мур

Фрида Пинто

Шарлиз Терон

Бри Ларсон

В этот же день в Москве состоялась премьера мюзикла Максима Диденко «Цирк», который открыл новый сезон фестиваля искусств «Черешневый лес».

Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в мюзикле «Цирк»

По словам Диденко, на создание мюзикла его вдохновил одноименный фильм Григория Александрова, но мюзикл остается совершенно самостоятельным произведением.

Мюзикл «Цирк»

«Когда я смотрел фильм в детстве, возникало ощущение, что я живу в идеальной стране с идеальными людьми. Теперь у меня разнообразные впечатления на счет родины. Хотелось создать спектакль, который, при всех сложностях окружающей реальности, позволял бы нам любить и свою страну, и свой народ» - заключил режиссер на пресс-конференции.
Главную роль в спектакле исполняет Ингеборга Дапкунайте.

Ингеборга Дапкунайте

Первыми зрителями мюзикла стали Леонид Парфенов, Филипп Янковский, Алиса Гребенщикова и Александр Олешко.

Леонид Парфенов

Алиса Гребенщикова

Александр Олешко

А в это время в Шанхае стартовал прокат фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», на премьеру которого приехали обфеньканный Джонни Депп и постаревший Орландо Блум. Депп, надо сказать, выглядит куда лучше, чем каких-то полгода назад - секрет молодости кроется в прическе, Джонни.

Джонни Депп

Джонни Депп

Орландо Блум

Сегодня в Венеции состоится открытие 57-й Венецианской биеннале современного искусства, на которую звездные гости начали съезжаться заблаговременно, чтобы успеть насладиться не только искусством, но и городом. Среди ранних пташек: Изабель Юппер, Сальма Хайек и ценительница современного всего Кортни Лав.

Хайек в костюме Фунтика.

Сальма Хайек

Изабель Юппер

На открытие павильона России приехали Егор Корешков, Полина Аскери и Ксения Раппопорт.

Ксения Раппопорт

Полина Аскери

Егор Корешков
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