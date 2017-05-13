Блеск и нищета красных дорожек: Джонни Депп, Ингеборга Дапкунайте и Сальма Хайек

7 мая в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards, на которой Эмма Уотсон взяла приз в первой гендерно-нейтральной категории «Лучший артист года»
.
Лучшим фильмом года признали диснеевский подстрочник «Красавица и чудовище»
, лучшим телевизионным сериалом - «Очень странные дела»
, а лучшей телевизионной актрисой - Милли Бобби Браун
, сыгравшую Одиннадцатую в «Очень странных делах.
На красной дорожке ярче всех блестела бритая обесцвеченная макушка Кары Делевинь
.
Подлецу всё к лицу.
Церемонию также посетили набирающая популярность
дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон
, Чудо-Женщина Галь Гадот
, геронтофил Аарон Тейлор-Джонсон
с супругой
и многие другие.
11 мая на вершине каньона Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve неподалеку от Лос-Анджелеса состоялся показ первой круизной коллекции Dior. Топтаться в пыли на дефиле под открытым небом прибыли Рианна
, Деми Мур
, Фрида Пинто
, Шарлиз Терон
и Бри Ларсон
.
В этот же день в Москве состоялась премьера мюзикла Максима Диденко
«Цирк», который открыл новый сезон фестиваля искусств «Черешневый лес».
По словам Диденко, на создание мюзикла его вдохновил одноименный фильм Григория Александрова
, но мюзикл остается совершенно самостоятельным произведением.
«Когда я смотрел фильм в детстве, возникало ощущение, что я живу в идеальной стране с идеальными людьми. Теперь у меня разнообразные впечатления на счет родины. Хотелось создать спектакль, который, при всех сложностях окружающей реальности, позволял бы нам любить и свою страну, и свой народ»
- заключил режиссер на пресс-конференции.
Главную роль в спектакле исполняет Ингеборга Дапкунайте
.
Первыми зрителями мюзикла стали Леонид Парфенов
, Филипп Янковский
, Алиса Гребенщикова
и Александр Олешко
.
А в это время в Шанхае стартовал прокат фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
, на премьеру которого приехали обфеньканный Джонни Депп
и постаревший Орландо Блум
. Депп, надо сказать, выглядит куда лучше, чем каких-то полгода назад - секрет молодости кроется в прическе, Джонни.
Сегодня в Венеции состоится открытие 57-й Венецианской биеннале современного искусства, на которую звездные гости начали съезжаться заблаговременно, чтобы успеть насладиться не только искусством, но и городом. Среди ранних пташек: Изабель Юппер
, Сальма Хайек
и ценительница современного всего Кортни Лав
.
Хайек в костюме Фунтика.
На открытие павильона России приехали Егор Корешков
, Полина Аскери
и Ксения Раппопорт
.
обсуждение >>