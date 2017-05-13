Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке

13 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
13 мая 2017
На Первом канале вышел документальный фильм «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас», приуроченный к 50-летнему юбилею режиссера. Сын Федора и Светланы Бондарчук Сергей рассказал о том, как он переживал расставание родителей.

Светлана Бондарчук и Федор Бондарчук

«У меня с отцом было много мужских разговоров, с мамой мы тоже это обсуждали. Самое главное - родители говорили друг с другом. Конечно, мы все очень переживали, но старались не мешать им, видели, что они абсолютно точно сами разберутся. Сейчас родители прекрасно общаются. На прошлой неделе, например, мне звонит мама и говорит: "А мы в ресторане, приезжай!" Я рад, что им удалось сохранить хорошие отношения, сохранить семью. Просто они сейчас в другом статусе, но это не имеет значения».

Новая возлюбленная режиссера Паулина Андреева охарактеризовала Федора Сергеевича как человека яркого и притягивающего всеобщее внимание.

«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке

«Федор - человек дающий, он такой "помогалкин". Он, безусловно, харизматичный и обаятельный лидер. Когда он входит в помещение, тут же становится центром любой композиции. Потому что он заразительный, как ребенок, потому что он совершенно не ориентируется на паспортные данные, на год рождения. Он от этого свободен».

Сам режиссер вспоминает о покойных сестре Алене и отце Сергее Бондарчуке. Алена Бондарчук умерла от рака в 2009 году.

«Все равно, что из тебя вырвали сердце... Я отключил ту часть, которая ответственна за воспоминания о ней. Иначе я бы сошел с ума. Сестра старше меня на пять лет. Она ушла в 46, сгорела буквально за год…».

Сергей Бондарчук

Что касается фигуры отца - его международный успех и реноме до сих пор давят Федору на психику:

«Я слышу: «Ему все это на тарелочке положено, ему легко». Что же мне легко? На мне груз ответственности - фамилия. Это плита железобетонная на всю жизнь. Огромное количество детей кинематографистов, у которых исковерканы судьбы, которые канули в бездну именно от тяжести той ответственности, которая легла на них. Поэтому по результату я только могу благодарить и постоянно задумываться о своем отце. Он меня ведет, он - мой ангел-хранитель».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет

Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Паулина АндрееваАлёна БондарчукСветлана БондарчукСергей Бондарчук (мл.)Сергей БондарчукФёдор Бондарчук

фотографии >>
«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке фотографии
«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке фотографии
Алена Бондарчук
«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.
Дмитрий Скачков
11 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Скачков.
Галина Шергова
11 мая ушла из жизни сценарист Галина Шергова.
Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.

День рождения >>

Раймундас Банионис
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Мария Селянская
Серджо Ассизи
Зента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью