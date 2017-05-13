«Он такой «помогалкин»: Паулина Андреева о Федоре Бондарчуке

На Первом канале вышел документальный фильм «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас»
, приуроченный к 50-летнему юбилею режиссера
. Сын Федора и Светланы Бондарчук Сергей
рассказал о том, как он переживал расставание родителей.
«У меня с отцом было много мужских разговоров, с мамой мы тоже это обсуждали. Самое главное - родители говорили друг с другом. Конечно, мы все очень переживали, но старались не мешать им, видели, что они абсолютно точно сами разберутся. Сейчас родители прекрасно общаются. На прошлой неделе, например, мне звонит мама и говорит: "А мы в ресторане, приезжай!" Я рад, что им удалось сохранить хорошие отношения, сохранить семью. Просто они сейчас в другом статусе, но это не имеет значения».
Новая возлюбленная режиссера Паулина Андреева
охарактеризовала Федора Сергеевича как человека яркого и притягивающего всеобщее внимание.
«Федор - человек дающий, он такой "помогалкин". Он, безусловно, харизматичный и обаятельный лидер. Когда он входит в помещение, тут же становится центром любой композиции. Потому что он заразительный, как ребенок, потому что он совершенно не ориентируется на паспортные данные, на год рождения. Он от этого свободен».
Сам режиссер вспоминает о покойных сестре Алене
и отце Сергее Бондарчуке
. Алена Бондарчук умерла от рака в 2009 году.
«Все равно, что из тебя вырвали сердце... Я отключил ту часть, которая ответственна за воспоминания о ней. Иначе я бы сошел с ума. Сестра старше меня на пять лет. Она ушла в 46, сгорела буквально за год…».
Что касается фигуры отца - его международный успех и реноме до сих пор давят Федору на психику:
«Я слышу: «Ему все это на тарелочке положено, ему легко». Что же мне легко? На мне груз ответственности - фамилия. Это плита железобетонная на всю жизнь. Огромное количество детей кинематографистов, у которых исковерканы судьбы, которые канули в бездну именно от тяжести той ответственности, которая легла на них. Поэтому по результату я только могу благодарить и постоянно задумываться о своем отце. Он меня ведет, он - мой ангел-хранитель».
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