Шелдон Купер вышел замуж

Звезда сериала «Теория Большого Взрыва»
44-летний Джим Парсонс
узаконил отношения со своим давнишним бойфрендом Тоддом Спиваком. Парсонс и Спивак познакомились, страшно сказать, аж 14 лет назад и все это время хранили верность друг другу.
Парсонс признался в своей гомосексуальности не так давно - в 2012 году. Актер долгое время скрывал правду, переживая, что это может отразиться на его карьере. Но как оказалось, всем безразлично, какая ориентация у Парсонса - на данный момент он является одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении.
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