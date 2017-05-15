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Шелдон Купер вышел замуж

15 мая
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15 мая 2017
Звезда сериала «Теория Большого Взрыва» 44-летний Джим Парсонс узаконил отношения со своим давнишним бойфрендом Тоддом Спиваком. Парсонс и Спивак познакомились, страшно сказать, аж 14 лет назад и все это время хранили верность друг другу.

Шелдон Купер вышел замуж

Парсонс признался в своей гомосексуальности не так давно - в 2012 году. Актер долгое время скрывал правду, переживая, что это может отразиться на его карьере. Но как оказалось, всем безразлично, какая ориентация у Парсонса - на данный момент он является одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении.
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