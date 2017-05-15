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Иван Ургант показал фото дочери

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15 мая 2017
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» и бессменный партнер Сергея Светлакова в «Ёлках» Иван Ургант не любит распространятся об отношениях внутри его семьи и не заваливает социальные сети снимками родных. У Ивана и его жены Натальи Кикнадзе в прошлом году родилась вторая дочь Валерия, фото которой никто нигде пока что не видел.

Иван Ургант показал фото дочери

Однако, несмотря на такую скрытность, раз в год Иван делает исключение и публикует в своем Инстаграме снимок старшей дочери Нины в день ее рождения. В этом году ведущий поддержал традицию, поздравив Нину с 9-летием.
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Иван Ургант показал фото дочери фотографии
Иван Ургант показал фото дочери фотографии
Иван Ургант показал фото дочери фотографии
Иван Ургант показал фото дочери фотографии
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