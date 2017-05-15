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Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон на костылях

15 мая
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15 мая 2017
14 мая в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения наград за достижения в области телевидения - British Academy Television Awards (BAFTA TV Award). Приз в номинации «Лучшая драма» получил сериал «Счастливая долина». А сыгравшая в нем главную роль Сара Ланкашир взяла награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон на костылях

Всех удивила Джиллиан Андерсон, приковылявшая на красную дорожку на костылях - актриса сломала ногу во время отдыха в Коста-Рике. Не рассчитала глубины бассейна, в который прыгнула.

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон

Также церемонию посетили Бенедикт Камбербэтч, супруга Тома Харди Шарлотта Райли, Клэр Фой, Эд Вествик, Шон Бин и другие звезды британского кино и телевидения.

Бенедикт Камбербэтч

Шарлотта Райли

Клэр Фой

Анна Фрил и Шон Бин

Элеонор Томлинсон

Джоан Коллинз

Победители:

Лучшая драма - «Счастливая долина»

Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Ланкашир, «Счастливая долина»

Лучший актер в драматическом сериале - Адиль Ахтар, «Убита моим отцом»

Лучшая мужская роль второго плана - Том Холландер, «Ночной администратор»

Лучшая женская роль второго плана - Вунми Моссаку, Damilola, Our Loved Boy

Лучший комедийный актер - Стив Куган, Alan Partridge's Scissored Isle

Лучшая комедийная актриса - Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Лучший мини-сериал - «Сокровище нации»

Международная номинация - «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона»
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