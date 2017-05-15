Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон на костылях

14 мая в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения наград за достижения в области телевидения - British Academy Television Awards (BAFTA TV Award). Приз в номинации «Лучшая драма» получил сериал «Счастливая долина»
. А сыгравшая в нем главную роль Сара Ланкашир
взяла награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».
Всех удивила Джиллиан Андерсон
, приковылявшая на красную дорожку на костылях - актриса сломала ногу во время отдыха в Коста-Рике. Не рассчитала глубины бассейна, в который прыгнула.
Также церемонию посетили Бенедикт Камбербэтч
, супруга Тома Харди Шарлотта Райли
, Клэр Фой
, Эд Вествик
, Шон Бин
и другие звезды британского кино и телевидения.
Победители:
Лучшая драма - «Счастливая долина»
Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Ланкашир, «Счастливая долина»
Лучший актер в драматическом сериале - Адиль Ахтар, «Убита моим отцом»
Лучшая мужская роль второго плана - Том Холландер
, «Ночной администратор»
Лучшая женская роль второго плана - Вунми Моссаку, Damilola, Our Loved Boy
Лучший комедийный актер - Стив Куган
, Alan Partridge's Scissored Isle
Лучшая комедийная актриса - Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший мини-сериал - «Сокровище нации»
Международная номинация - «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона»
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