Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана

Недавно Брэд Питт
нарушил полугодовое молчание, дав огромное интервью журналу GQ Style
, в котором рассказал о своем расставании с Джоли и проблемах с алкоголем. Однажды заговорив, актер решил не останавливаться. По случаю выхода комедии «Машина войны»
Питт поговорил с журналистом из The Associated Press.
53-летний Питт сейчас переживает переходный период. Сам он говорит, что проводит время «пытаясь удержаться на плаву» и «привыкая к новой форме нашей семьи».
«Дети - это все. Дети - это твоя жизнь. Они перетягивают на себя все внимание, как, впрочем, и должны».
«Я не суицидник или что-то типа того»
, пошутил актер, рассказывая о том, как ему даются новые условия жизни. «В мире все еще много красоты и любви. И много любви можно подарить. Все в порядке. Это просто жизнь».
С большей охотой актер обсуждал новый фильм «Машина войны», снятый австралийским режиссером Дэвидом Мишо
(«По волчьим законам»
) по мотивам книги Майкла Гастингса «The Operators», в которой рассказана хроника бурной и краткосрочной службы генерала Стенли МакКристала на войне в Афганистане. Питт исполнил роль генерала МакМэхона, прототипом которого очевидно является МакКристал.
«Мы не ставили перед собой задачи высмеять МакКристала или его солдат. Как по мне, проблема крылась в системе».
Актера чрезвычайно раздосадовало прозвучавшее на прошлой неделе «предложение» от советников Трампа и военных чиновников об отправке в Афганистан еще нескольких тысяч американских военнослужащих. По мнению актера, если война длится больше 15 лет, пора переосмыслить само понятие «победы».
«Ничего из когда-либо совершенного нами не свидетельствует о том, что отправка еще большего числа солдат выльется во что-то, кроме ушерба, потери жизни или конечностей. Мы много говорим о поддержке наших солдат. Но, мне кажется, что «поддержка» - это нечто большее, чем материальная помощь и похлопывание по спине».
Что касается будущего своей карьеры, Питт не исключает возможности, что будет меньше сниматься и уйдет в продюсирование.
«Чем старше становлюсь, тем больше мне хочется продюсировать, а не стоять перед камерой. Фильм требует жертв, он отнимает тебя от семьи. А мне нужно как-то сбалансировать всё это. Не хочу сказать, что кино не имеет никакого значения, просто семья важнее».
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