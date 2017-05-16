Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана

16 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
16 мая 2017
Недавно Брэд Питт нарушил полугодовое молчание, дав огромное интервью журналу GQ Style, в котором рассказал о своем расставании с Джоли и проблемах с алкоголем. Однажды заговорив, актер решил не останавливаться. По случаю выхода комедии «Машина войны» Питт поговорил с журналистом из The Associated Press.

53-летний Питт сейчас переживает переходный период. Сам он говорит, что проводит время «пытаясь удержаться на плаву» и «привыкая к новой форме нашей семьи».

«Дети - это все. Дети - это твоя жизнь. Они перетягивают на себя все внимание, как, впрочем, и должны».

«Я не суицидник или что-то типа того», пошутил актер, рассказывая о том, как ему даются новые условия жизни. «В мире все еще много красоты и любви. И много любви можно подарить. Все в порядке. Это просто жизнь».

Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана

С большей охотой актер обсуждал новый фильм «Машина войны», снятый австралийским режиссером Дэвидом Мишо («По волчьим законам») по мотивам книги Майкла Гастингса «The Operators», в которой рассказана хроника бурной и краткосрочной службы генерала Стенли МакКристала на войне в Афганистане. Питт исполнил роль генерала МакМэхона, прототипом которого очевидно является МакКристал.

«Мы не ставили перед собой задачи высмеять МакКристала или его солдат. Как по мне, проблема крылась в системе».

Актера чрезвычайно раздосадовало прозвучавшее на прошлой неделе «предложение» от советников Трампа и военных чиновников об отправке в Афганистан еще нескольких тысяч американских военнослужащих. По мнению актера, если война длится больше 15 лет, пора переосмыслить само понятие «победы».

«Ничего из когда-либо совершенного нами не свидетельствует о том, что отправка еще большего числа солдат выльется во что-то, кроме ушерба, потери жизни или конечностей. Мы много говорим о поддержке наших солдат. Но, мне кажется, что «поддержка» - это нечто большее, чем материальная помощь и похлопывание по спине».

Что касается будущего своей карьеры, Питт не исключает возможности, что будет меньше сниматься и уйдет в продюсирование.

«Чем старше становлюсь, тем больше мне хочется продюсировать, а не стоять перед камерой. Фильм требует жертв, он отнимает тебя от семьи. А мне нужно как-то сбалансировать всё это. Не хочу сказать, что кино не имеет никакого значения, просто семья важнее».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли
Поиск по меткам
политика
персоны
Брэд Питт
фильмы
По волчьим законам

фотографии >>
Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана фотографии
Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана фотографии
Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана фотографии
Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Николай Кычев
Владимир Лелётко
Дмитрий Писаренко
Николай Солодилов
Юрий Шевчук
Шимон Бобровский
Пирс Броснан
Джордж Гейнс
Мелани Лински
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью