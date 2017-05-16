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Новости кино В США скончался советский актёр Олег Видов Причиной смерти артиста стали осложнения после онкологической болезни.

Новости кино Стартуют съёмки фильма «Прости нас, Юшка!» с Ириной Пеговой В мае начнётся работа над короткометражной картиной по рассказу Андрея Платонова.

Лайфстайл Хакеры украли новый фильм с Джонни Деппом и требуют выкуп Пираты украли пиратов

Лайфстайл Брэд Питт осудил политику США в отношении Афганистана Актер считает, что пора перестать посылать американских солдат на смерть

Интервью Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности» Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: 10 фактов о новейшем российском кино Какие тенденции видны в программе фестиваля

Ролики фильмов "Неизвестный" А что помнишь ты?

История кино Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.