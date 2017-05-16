Хакеры украли новый фильм с Джонни Деппом и требуют выкуп

То ли это очень остроумный пиар-ход, то ли ирония судьбы, но новый фильм про «Пиратов Карибского моря»
украли интернет-пираты.
Гендиректор Disney Боб Айгер подтвердил, что некие хакеры утверждают, что украли копию фильма, который еще не вышел в прокат. Мошенники требуют выплаты крупной суммы в биткоинах, а противном случае они грозятся выкладывать фильм по частям (сначала 5-минутный отрывок, остальные - по 20 минут) до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Айгер не уточняет, но СМИ уже раструбило на весь мир о том, что речь идет именно о пятой части «Пиратов», премьера которой назначена на 26 мая.
Руководство Disney обратилось за помощью в федеральные правоохранительные органы.
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