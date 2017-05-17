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Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»

17 мая
2017 год
2017
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17 мая 2017
60-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл, которая запомнилась нескольким поколениям зрителей в образе Саманты Джонс, призналась в интервью BBC, что ее актерская карьера свернулась из-за отсутствия вменяемых ролей для женщин ее возраста.

«Я не готова играть нелепых персонажей. Или женщин, которые считают себя очень старыми в 60 лет, каковой я не являюсь, потому что не чувствую себя таковой. Вот почему я не завишу больше от Голливуда, и почему я стала исполнительным продюсером».

Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»

«Если я хочу выглядеть определенным образом, то только исключительно для самой себя. Я не делаю это из-за работы, просто мне самой так приятнее» - заявила Кэтролл в ответ на вопрос, чувствует ли она необходимость выглядеть моложе из-за специфики ее работы.

Впрочем, актриса вынуждена была признать, что сталкивалась с эйджизмом (дискриминация по возрастному признаку) на протяжении своей карьеры.

«Это начинается всегда исподтишка. «А она может прийти на встречу? Мы просто хотим посмотреть, как она выглядит. Какая у нее кожа, в каком она состоянии» - эта вежливая тактика часто применяется, чтобы узнать, как актрисы в годах выглядят на самом деле.

Оказалось, что Кэттролл отказывалась от роли Саманты трижды, потому что была не уверена в том, что справится с ней. Об этом она рассказала в интервью в 2016 году.

Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»

«Я отказывалась три раза. На тот момент мне должен был исполнится 41 год, и я сама «практиковала» эйджизм тогда. Я думала, что больше не могу быть секс-бомбой. Но надо понимать, что это был 1997 год. С тех пор мы проделали огромный путь: сейчас 40 это новые 25, а 60 - это новые 40. Тогда я думала «Ну кто поверит в этого персонажа? И хочу вообще я это делать?»
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Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе» фотографии
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