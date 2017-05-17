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Кирстен Данст отказалась худеть и исправлять зубы ради ролей

17 мая
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17 мая 2017
В преддверии выхода нового фильма Софии Копполы «Роковое искушение», премьера которого состоится на Каннском фестивале, исполнившая в нем одну из ролей Кирстен Данст рассказала Variety о том, почему отказалась худеть ради роли и почему до сих пор не выровняла свои зубы.

София Коппола и Кирстен Данст

Кирстен Данст познакомилась с Софией Копполой в 16 лет, когда Коппола собралась снимать свой дебютный фильм «Девственницы-самоубийцы».
«Я немного нервничала. Это была моя первая «взрослая» роль» - призналась Данст. «София всегда на меня хорошо влияла. Она сказала: «Мне нравятся твои зубы. Даже не думай их выравнивать». А когда позже я снималась в «Человеке-пауке», один из продюсеров заявил «Надо отправить тебя к дантисту!». Они даже исправили мои зубы на постере к фильму. Но я знала, что никогда не буду ничего менять».

«Роковое искушение» - ремейк драмы «Обманутый» 1971 года с Клинтом Иствудом в главной роли. По словам Копполы, она никогда не хотела снимать ремейки, но в данном случае ее привлекла возможность рассказать эту историю с женской точки зрения, и превратить стереотипных женских персонажей в интересных и живых. Данст сыграла учительницу закрытого женского пансиона на юге Америки, в который попадает раненый солдат-янки (Колин Фаррелл) во время Гражданской войны.

Кирстен Данст отказалась худеть и исправлять зубы ради ролей

Когда Коппола предложила Данст сбросить вес для роли в «Роковом искушении», актриса отказалась. Но, по ее словам, Коппола проявила понимание и не стала настаивать. «Гораздо тяжелее скинуть вес, когда тебе 35 и ты ненавидишь спортзалы», призналась Данст. «Я ем жареную курицу и еду из МакДональдса перед съемками. Так что я такая: «Без вариантов! Я не могу похудеть для это роли».

На 2018 год назначен выход дебютной режиссерской работы Кирстен Данст - экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком» с Дакотой Фэннинг в главной роли. Но новоиспеченный режиссер уже испытывает трудности. «Нам нужно финансирование», признается Данст. «Говорю вам, у меня столько прекрасных актрис задействовано. Но люди боятся имени Сильвии Плат (американская поэтесса, покончившая с собой в возрасте 30 лет после затяжной депрессии - прим. ред.) и того, что это будет депрессивное кино. А это вовсе не так». Данст планирует закончить съемки к концу года, но признается, что женщинам-режиссерам в Голливуде нелегко «Женщинам всегда тяжелее. Мы должны работать в 10 раз больше».

Кирстен Данст отказалась худеть и исправлять зубы ради ролей

Актриса также подтвердила обоснованность циркулирующих в прессе свидетельств того, что женщинам в Голливуде недоплачивают. Одним из решающих моментов ее карьеры стала роль Мэри Джейн в трилогии Сэма Рейми о «Человеке-пауке».

«Я так хотела сниматься в этом фильме. Мне так он нравился, мне хотелось, чтобы мы сняли четвертую часть». О решении компании Sony перезапустить франшизу с другими актерами Данст отзывается однозначно: «Всем больше всего нравится наш «Человек-паук». Ну разве я не права? Слушайте, по мне, так лучше сняться в первых частях, чем в этих новых».
На вопрос о гонорарном неравенстве Данст ответила уклончиво «Я была очень молода, я думала «Ух ты, мне заплатят кучу денег за фильмы про «Человека-паука». Но, естественно, мужчинам платили больше. Так что да, плавали, знаем».
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София Коппола и Кирстен Данст
Кирстен Данст отказалась худеть и исправлять зубы ради ролей фотографии
София Коппола и Кирстен Данст
Кирстен Данст отказалась худеть и исправлять зубы ради ролей фотографии
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