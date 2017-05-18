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Канны-2017: Моника Белуччи, Ума Турман и Виктория Боня

18 мая
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18 мая 2017
Вчера на Лазурном берегу состоялось открытие юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, ведущими которого стали Моника Белуччи и французский комик Алекс Луц.

Моника Белуччи

52-летняя актриса появилась на сцене в полупрозрачном черном платье и после вежливого приветствия закружилась с Луцем в коротком танце, финалом которого стал страстный поцелуй. Нет, даже не так: Белуччи схватила низкорослого Луца за куцый белобрысый загривок и накрыла его лицо своими красивыми губами. В этой плотоядной роскошной сцене многие наверняка разглядели вызов. Моника постаралась от души - ведь в Канны приехал ее бывший муж Венсан Кассель со своей новой 19-летней подружкой.

Моника Белуччи и Алекс Луц

Моника Белуччи и Алекс Луц

Церемония открытия Канн в этом году - она не про звонкую молодость, а про элегантную зрелость. Конечно, на красную дорожку поспешили забежать не только деятели кино, но и разнообразные полуголые it-girls, вроде моделей Эмили Ратажковски и Беллы Хадид, чье творчество не выходит за рамки выкладывания откровенных снимков в Инстаграме (ок, Ратажковски каким-то чудом просочилась в фильм к Финчеру на роль груди любовницы Бена Аффлека) и разъездом по светским мероприятиям.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Белла Хадид

Девушки пока не знают того, что знает Моника Белуччи - что можно надеть очень закрытое платье, которое парадоксальным образом открывает глазу всё, что только можно разглядеть. Поэтому они просто раздеваются, не оставляя никакого шанса воображению. Демонстрация нижнего белья в Каннах стала для Беллы своего рода традицией, в прошлом году она ублажала взор затаившего дыхания мира своим красным шелковым разрезом. Не помните? Мы напомним.

Белла Хадид в Каннах в 2016

Но несмотря на старания Хадид и Ратажковски, всеобщее внимание все равно было приковано к пышному бюсту 70-летней Сьюзен Сарандон.

Сьюзен Сарандон

Джулианна Мур и Сьюзен Сарандон

В остальном на красной дорожке Канн царили пристойность и благолепие, за которые отвечали Ума Турман, Джулианна Мур, Лили-Роуз Депп, Джессика Честейн, Наоми Харрис, Робин Райт и Марион Котийяр.

Ума Турман

Лили-Роуз Депп и Асгар Фархади

Марион Котийяр, Луи Гаррель и Шарлотта Генсбур

Джессика Честейн, Уилл Смит и Педро Альмодовар

Наоми Харрис

Робин Райт

По мнению некоторых СМИ, платье Эль Фэннинг - трибьют свадебному наряду Анджелины Джоли, которая отдала детям фату на раскраску.

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Хотя без щепотки нелепости не обошлось. Нижняя часть платья французской актрисы Фредерик Бель напоминает спадающие штаны.

Фредерик Бель

Но переплюнула всех испанская актриса Виктория Абриль, появившаяся на красной дорожке в кимоно и с огромной катушкой на голове.

Виктория Абриль

Доехали до Лазурного Берега и отечественные звезды. Например, женщина без определенной профессии по имени Виктория Боня.

Виктория Боня

А также актриса Светлана Устинова с продюсером Ильей Стюартом, телеведущая Екатерина Мцитуридзе и прыгунья Елена Исинбаева.

Илья Стюарт и Светлана Устинова

Екатерина Мцитуридзе
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На Лазурном берегу открывается 70-й Каннский кинофестиваль
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Виктория АбрильПедро АльмодоварФредерик БелМоника БелуччиВиктория БоняЭдриан БроудиЛуи ГаррельШарлотта ГенсбурЛили-Роуз Мелоди ДеппМарион КотийярДжулианна МурРобин РайтСьюзен СарандонУилл СмитУма ТурманСветлана УстиноваАсгар ФархадиЭль ФэннингНаоми ХаррисДжессика Честейн

фотографии >>
Эдриан Броуди со спутницей
Лили-Роуз Депп
Канны-2017: Моника Белуччи, Ума Турман и Виктория Боня фотографии
Моника Белуччи
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№ 1
Нелли Овчинникова   18.05.2017 - 23:46
Но там делает Боня?!&#128512; читать далее>>
Всего сообщений: 1
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