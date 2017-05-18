Канны-2017: Моника Белуччи, Ума Турман и Виктория Боня

Вчера на Лазурном берегу состоялось открытие юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, ведущими которого стали Моника Белуччи
и французский комик Алекс Луц.
52-летняя актриса появилась на сцене в полупрозрачном черном платье и после вежливого приветствия закружилась с Луцем в коротком танце, финалом которого стал страстный поцелуй. Нет, даже не так: Белуччи схватила низкорослого Луца за куцый белобрысый загривок и накрыла его лицо своими красивыми губами. В этой плотоядной роскошной сцене многие наверняка разглядели вызов. Моника постаралась от души - ведь в Канны приехал ее бывший муж Венсан Кассель
со своей новой 19-летней подружкой.
Церемония открытия Канн в этом году - она не про звонкую молодость, а про элегантную зрелость. Конечно, на красную дорожку поспешили забежать не только деятели кино, но и разнообразные полуголые it-girls, вроде моделей Эмили Ратажковски
и Беллы Хадид
, чье творчество не выходит за рамки выкладывания откровенных снимков в Инстаграме (ок, Ратажковски каким-то чудом просочилась в фильм
к Финчеру
на роль груди любовницы Бена Аффлека
) и разъездом по светским мероприятиям.
Девушки пока не знают того, что знает Моника Белуччи - что можно надеть очень закрытое платье, которое парадоксальным образом открывает глазу всё, что только можно разглядеть. Поэтому они просто раздеваются, не оставляя никакого шанса воображению. Демонстрация нижнего белья в Каннах стала для Беллы своего рода традицией, в прошлом году она ублажала взор затаившего дыхания мира своим красным шелковым разрезом. Не помните? Мы напомним.
Но несмотря на старания Хадид и Ратажковски, всеобщее внимание все равно было приковано к пышному бюсту 70-летней Сьюзен Сарандон
.
В остальном на красной дорожке Канн царили пристойность и благолепие, за которые отвечали Ума Турман
, Джулианна Мур
, Лили-Роуз Депп
, Джессика Честейн
, Наоми Харрис
, Робин Райт
и Марион Котийяр
.
По мнению некоторых СМИ, платье Эль Фэннинг - трибьют свадебному наряду Анджелины Джоли, которая отдала детям фату на раскраску
.
Хотя без щепотки нелепости не обошлось. Нижняя часть платья французской актрисы Фредерик Бель
напоминает спадающие штаны.
Но переплюнула всех испанская актриса Виктория Абриль
, появившаяся на красной дорожке в кимоно и с огромной катушкой на голове.
Доехали до Лазурного Берега и отечественные звезды. Например, женщина без определенной профессии по имени Виктория Боня
.
А также актриса Светлана Устинова
с продюсером Ильей Стюартом, телеведущая Екатерина Мцитуридзе и прыгунья Елена Исинбаева.
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