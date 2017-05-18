Эмин Агаларов: теперь и актер

Бывший супруг дочери президента Азербайджана, певец и миллиардер Эмин Агаларов
созрел до дебюта в кино. Эмин сыграет в новой комедии Марюса Вайсберга
«Ночная смена».
Фильм расскажет о стесненном в средствах трудяге с завода (Владимир Яглыч
), который по совету подруги соглашается подработать стриптизером, но так, чтобы жена ничего не заподозрила. Главная интрига (и комедийный потенциал фильма) заключается в том, как герой Яглыча будет усыплять бдительность супруги, отсутствуя преимущественно по ночам. Эмин сыграет одну из эпизодических ролей наряду с такими артистами как Павел Деревянко
, Ксения Теплова
, Наталья Бардо
, Игорь Жижикин
, Валентина Мазунина
, Елена Валюшкина
и гуру отечественного стриптиза - Тарзан
. Съемки комедии пройдут в Санкт-Петербурге.
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