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Эмин Агаларов: теперь и актер

18 мая
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18 мая 2017
Бывший супруг дочери президента Азербайджана, певец и миллиардер Эмин Агаларов созрел до дебюта в кино. Эмин сыграет в новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена».

Эмин Агаларов: теперь и актер

Фильм расскажет о стесненном в средствах трудяге с завода (Владимир Яглыч), который по совету подруги соглашается подработать стриптизером, но так, чтобы жена ничего не заподозрила. Главная интрига (и комедийный потенциал фильма) заключается в том, как герой Яглыча будет усыплять бдительность супруги, отсутствуя преимущественно по ночам. Эмин сыграет одну из эпизодических ролей наряду с такими артистами как Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина и гуру отечественного стриптиза - Тарзан. Съемки комедии пройдут в Санкт-Петербурге.
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Эмин Агаларов: теперь и актер фотографии
Эмин Агаларов: теперь и актер фотографии
Эмин Агаларов: теперь и актер фотографии
Эмин Агаларов: теперь и актер фотографии
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