Сьюзен Сарандон и Робин Райт на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Вчера вечером в Каннах Андрей Звягинцев
представил нарядной публике своей новый фильм «Нелюбовь»
, вошедший в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Днем творческий коллектив, в состав которого входят режиссер Андрей Звягинцев, продюсер Александр Роднянский
, оператор Михаил Кричман
и исполнители главных ролей Марьяна Спивак
и Алексей Розин
, отрабатывали положенное на фотоколле.
А уже вечером разодетые звезды модельного и шоубизнеса ковыляли на высоких каблуках знакомиться с картиной русского режиссера.
Среди заядлых киноманов, посетивших премьеру фильма «Нелюбовь», были замечены Робин Райт
, Ума Турман
(ей по статусу положено, она в составе жюри), Сьюзен Сарандон
, приоткрытый рот Эмили Ратажковски, модель Адриана Лима и многие другие.
Эмили, кажется, преисполнилась намерением не пропустить ни одной премьеры и при этом ни разу не повториться галантерейно. Страшно представить размер ее багажа.
обсуждение >>