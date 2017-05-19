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Сьюзен Сарандон и Робин Райт на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

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19 мая 2017
Вчера вечером в Каннах Андрей Звягинцев представил нарядной публике своей новый фильм «Нелюбовь», вошедший в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Днем творческий коллектив, в состав которого входят режиссер Андрей Звягинцев, продюсер Александр Роднянский, оператор Михаил Кричман и исполнители главных ролей Марьяна Спивак и Алексей Розин, отрабатывали положенное на фотоколле.

Андрей Звягинцев

Марьяна Спивак

Марьяна Спивак

Алексей Розин

А уже вечером разодетые звезды модельного и шоубизнеса ковыляли на высоких каблуках знакомиться с картиной русского режиссера.
Среди заядлых киноманов, посетивших премьеру фильма «Нелюбовь», были замечены Робин Райт, Ума Турман (ей по статусу положено, она в составе жюри), Сьюзен Сарандон, приоткрытый рот Эмили Ратажковски, модель Адриана Лима и многие другие.

Сьюзен Сарандон

Робин Райт

Ума Турман

Ванесса Редгрейв

Эмили, кажется, преисполнилась намерением не пропустить ни одной премьеры и при этом ни разу не повториться галантерейно. Страшно представить размер ее багажа.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Сьюзен Сарандон и Робин Райт на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Сьюзен Сарандон и Робин Райт на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Адриана Лима
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