Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом

В рамках промо-тура фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Джонни Депп
заглянул на шоу Эллен ДеДженерес
. Эллен напомнила, что в прошлом году Джонни пародировал Трампа, и этот заход привел к обсуждению новоизбранного президента США.
«Мне очень нравится тот факт, что он не способен (даже хуже, чем я) закончить… да даже сформулировать предложение, в котором слова бы как-то, что ли, сочетались друг с другом»
- поделился Депп своими лингвистическими наблюдениями.
Эллен подвергла Джонни блицу Hot Seat - она задавала вопросы, на которые Джонни должен был, предположительно, быстро отвечать, не особенно раздумывая. Первый же вопрос дался Джонни с большим трудом.
«Какая часть твоего тела у тебя самая любимая?»
- спросила Эллен. После некоторого замешательства, Джонни пришел к выводу, что это затылок. Правда, он не сразу нашелся с определением, поэтому просто показал на голову и сказал «Ну там, сзади»
.
«А задница тебе твоя нравится?»
спросила Эллен (только представьте себе подобный вопрос в эфире шоу, ну скажем, «Вечерний Ургант»).
«Нравится ли она мне? Я к ней благосклонен»
- сострил Джонни.
На вопрос «Какое у тебя любимое ругательство?»
Джонни достаточно пристойно ответил bollocks, что в переводе имеет целый спектр значений от «яиц» (мужских, конечно же) до «чепухи». Эллен заподозрила, что Джонни с ней не искренен.
Парад откровенных вопросов предсказуемо добрался до ключевого момента: «Самое странное место, в котором у тебя был секс»
. Джонни очень долго перебирал в памяти яркие моменты своей половой жизни и припомнил, что это было в багажнике автомобиля. «В закрытом»
, уточнил Джонни.
Первой знаменитостью, в которую Джонни был влюблен, оказалась актриса Кэрол Чаннинг
. Вот она, если что.
На провокационный вопрос «Кто лучше всех целуется из всех твоих партнеров по фильмам?»
, Джонни быстро ответил, что это Хавьер Бардем
.
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