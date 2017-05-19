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Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом

19 мая
2017 год
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19 мая 2017
В рамках промо-тура фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Джонни Депп заглянул на шоу Эллен ДеДженерес. Эллен напомнила, что в прошлом году Джонни пародировал Трампа, и этот заход привел к обсуждению новоизбранного президента США.

Депп в образе Трампа

«Мне очень нравится тот факт, что он не способен (даже хуже, чем я) закончить… да даже сформулировать предложение, в котором слова бы как-то, что ли, сочетались друг с другом» - поделился Депп своими лингвистическими наблюдениями.

Эллен подвергла Джонни блицу Hot Seat - она задавала вопросы, на которые Джонни должен был, предположительно, быстро отвечать, не особенно раздумывая. Первый же вопрос дался Джонни с большим трудом.

«Какая часть твоего тела у тебя самая любимая?» - спросила Эллен. После некоторого замешательства, Джонни пришел к выводу, что это затылок. Правда, он не сразу нашелся с определением, поэтому просто показал на голову и сказал «Ну там, сзади».
«А задница тебе твоя нравится?» спросила Эллен (только представьте себе подобный вопрос в эфире шоу, ну скажем, «Вечерний Ургант»).
«Нравится ли она мне? Я к ней благосклонен» - сострил Джонни.

Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом

На вопрос «Какое у тебя любимое ругательство?» Джонни достаточно пристойно ответил bollocks, что в переводе имеет целый спектр значений от «яиц» (мужских, конечно же) до «чепухи». Эллен заподозрила, что Джонни с ней не искренен.

Парад откровенных вопросов предсказуемо добрался до ключевого момента: «Самое странное место, в котором у тебя был секс». Джонни очень долго перебирал в памяти яркие моменты своей половой жизни и припомнил, что это было в багажнике автомобиля. «В закрытом», уточнил Джонни.

Первой знаменитостью, в которую Джонни был влюблен, оказалась актриса Кэрол Чаннинг. Вот она, если что.

Кэрол Ченнинг

На провокационный вопрос «Кто лучше всех целуется из всех твоих партнеров по фильмам?», Джонни быстро ответил, что это Хавьер Бардем.
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

фотографии >>
Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом фотографии
Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом фотографии
Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом фотографии
Джонни Депп пошутил про Трампа и поцелуй с Хавьером Бардемом фотографии
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