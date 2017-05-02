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Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Холли Берри и все-все-все

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2 мая 2017
1 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся ежегодный Бал Института костюма, он же Met Gala. Организация бала прошла под руководством бессменного главного редактора американского Vogue Анны Винтур, которая является сопредседателем Met Gala, страшно сказать, с 1995 года. В этом году тема бала была связана с творчеством Рей Кавакубо - дизайнера и основательницы японского бренда Comme des Garcons.

Met Gala - чуть ли не единственное мероприятие, на котором гости имеют не только возможность, но и полное право авангардно оторваться. Поэтому неудивительно, что каждый год после бала Интернет наводняют мемы, связанные с самыми необычными нарядами. В 2015 году гуру фотошопа кинулись интерпретировать яично-желтый наряд Рианны от китайского бренда Guo Pei. Заодно досталсь и кокошнику Сары Джессики Паркер. В этом году Рианна уважила Кавакубо и вышла на красную дорожку в платье Comme des Garcons. И переплюнула всех (если, конечно, не считать трико Джиджи Хадид и рыболовную сеть Кендалл Дженнер).

Рианна

Дженнифер Лопес впадает в крайности. После недавнего полуголого выхода на Billboard Latin Awards артистка решила надеть закрытое платье от Valentino.

Дженнифер Лопес

Холли Берри в платье Atelier Versace еще никогда не была так близка к природе. Глядя на нее, вспоминаешь о березовой роще и древесных грибах.

Халле Берри

Кара Делевинь прикрыла эксперименты с прической серебряным шлемом.

Кара Делевинь

А Рита Ора - желтым.

Рита Ора

Джейден Смит пришел на бал со своими отрезанными дредами. Судя по выражению его лица, он так и не смог найти мусорный бак.

Джейден Смит

Близняшки Эшли и Мэри-Кейт Олсен пришли в нарядах из коллекции собственного бренда The Row. Бохо-шик как он есть.

Сестры Олсен

Блейк Лайвли в Versace.

Блейк Лайвли

Мадонна, видимо, накануне бала освежила в памяти свой альбом «American Life».

Мадонна

Какой бал без Лили-Роуз Депп?

Лили-Роуз Депп

В прошлом году Клэр Дэйнс пришла на бал в умопомрачительном светящемся платье Золушки от Zac Posen. Поэтому ей все можно. Даже это.

Клэр Дейнз

Кейт Хадсон

Джулианна Мур

Лили Коллинз

Наоми Кэмпбелл

Дорогая Редакция
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