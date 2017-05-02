Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Холли Берри и все-все-все

1 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся ежегодный Бал Института костюма, он же Met Gala. Организация бала прошла под руководством бессменного главного редактора американского Vogue Анны Винтур, которая является сопредседателем Met Gala, страшно сказать, с 1995 года. В этом году тема бала была связана с творчеством Рей Кавакубо - дизайнера и основательницы японского бренда Comme des Garcons.
Met Gala - чуть ли не единственное мероприятие, на котором гости имеют не только возможность, но и полное право авангардно оторваться. Поэтому неудивительно, что каждый год после бала Интернет наводняют мемы, связанные с самыми необычными нарядами. В 2015 году гуру фотошопа кинулись интерпретировать яично-желтый наряд Рианны от китайского бренда Guo Pei
. Заодно досталсь и кокошнику Сары Джессики Паркер
. В этом году Рианна
уважила Кавакубо и вышла на красную дорожку в платье Comme des Garcons. И переплюнула всех (если, конечно, не считать трико Джиджи Хадид
и рыболовную сеть Кендалл Дженнер
).
Дженнифер Лопес
впадает в крайности. После недавнего полуголого выхода на Billboard Latin Awards
артистка решила надеть закрытое платье от Valentino.
Холли Берри
в платье Atelier Versace еще никогда не была так близка к природе. Глядя на нее, вспоминаешь о березовой роще и древесных грибах.
Кара Делевинь
прикрыла эксперименты с прической серебряным шлемом.
А Рита Ора
- желтым.
Джейден Смит
пришел на бал со своими отрезанными дредами. Судя по выражению его лица, он так и не смог найти мусорный бак.
Близняшки Эшли
и Мэри-Кейт Олсен
пришли в нарядах из коллекции собственного бренда The Row. Бохо-шик как он есть.
Блейк Лайвли
в Versace.
Мадонна
, видимо, накануне бала освежила в памяти свой альбом «American Life».
Какой бал без Лили-Роуз Депп
?
В прошлом году Клэр Дэйнс
пришла на бал в умопомрачительном светящемся платье Золушки от Zac Posen
. Поэтому ей все можно. Даже это.
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