Тильда Суинтон охотится на гигантских свиней

На Каннском кинофестивале вчера состоялась премьера фильма корейского режиссера Бон Джун Хо «Окча»
с Тильдой Суинтон
и Джейком Джилленхолом
в главных ролях.
Фильм рассказывает историю дружбы девочки Мичо с гигантской свиньей по имени Окча, которую, о ужас, растили, оказывается, на убой. Когда пробивает смертный час свиньи, ее похищают эко-террористы в балаклавах, и Мичо отправляется на поиски гигантской подружки.
На премьеру фильма пожаловали Пак Чхан-Ук
, Джессика Честейн
и Педро Альмодовар
, которые вошли в состав жюри киносмотра, а так же знаменитые зрители в лице Рианны
, Беллы Хадид (они посменно с Ратажковски культурно отдуваются
), Жюльет Бинош
, Джулианны Мур
и других.
обсуждение >>