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Тильда Суинтон охотится на гигантских свиней

20 мая
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20 мая 2017
На Каннском кинофестивале вчера состоялась премьера фильма корейского режиссера Бон Джун Хо «Окча» с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом в главных ролях.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Фильм рассказывает историю дружбы девочки Мичо с гигантской свиньей по имени Окча, которую, о ужас, растили, оказывается, на убой. Когда пробивает смертный час свиньи, ее похищают эко-террористы в балаклавах, и Мичо отправляется на поиски гигантской подружки.

Джессика Честейн

Джулианна Мур

На премьеру фильма пожаловали Пак Чхан-Ук, Джессика Честейн и Педро Альмодовар, которые вошли в состав жюри киносмотра, а так же знаменитые зрители в лице Рианны, Беллы Хадид (они посменно с Ратажковски культурно отдуваются), Жюльет Бинош, Джулианны Мур и других.

Рианна

Рианна

Белла Хадид

Лили Коллинз

Жюльет Бинош

Айшвария Рай Баччан
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