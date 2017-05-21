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Кристен Стюарт привезла свой режиссерский дебют в Канны

21 мая
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21 мая 2017
Вчера на Каннском кинофестивале состоялась очередная премьера (сколько их еще впереди) - члены жюри и гости фестиваля посмотрели фильм французского режиссера Робина Кампилло «120 ударов в минуту».

Айшвария Рай

На красной дорожке появились Айшвария Рай, которая, судя по пышным нарядам принцессы, не доиграла в детстве с куклами, Памела Андерсон и Кристен Стюарт.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Последняя приехала в Канны со своей дебютной режиссерской работой (короткометражкой «Пойдем поплаваем»), премьера которой состоится через пару дней, и свежими взглядами на дресс-код.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Пас Вега

Пас Вега

Лия Кебеде

Но затмила всех модель Кендалл Дженнер - одна из сестер Ким Кардашиан. Кендалл не могла спокойно наблюдать со стороны за тем, как красную дорожку поделили Хадид и Ратажковски, и приехала навести шороху.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
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персоны
Памела АндерсонПас ВегаЛия КебедеАйшвария РайКристен Стюарт
фильмы
120 ударов в минуту

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