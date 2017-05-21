Кристен Стюарт привезла свой режиссерский дебют в Канны

Вчера на Каннском кинофестивале состоялась очередная премьера (сколько их еще впереди) - члены жюри и гости фестиваля посмотрели фильм французского режиссера Робина Кампилло «120 ударов в минуту»
.
На красной дорожке появились Айшвария Рай
, которая, судя по пышным нарядам принцессы, не доиграла в детстве с куклами, Памела Андерсон
и Кристен Стюарт
.
Последняя приехала в Канны со своей дебютной режиссерской работой (короткометражкой «Пойдем поплаваем»), премьера которой состоится через пару дней, и свежими взглядами на дресс-код.
Но затмила всех модель Кендалл Дженнер
- одна из сестер Ким Кардашиан. Кендалл не могла спокойно наблюдать со стороны за тем, как красную дорожку поделили Хадид и Ратажковски, и приехала навести шороху.
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