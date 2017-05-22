Семья Олега Видова готовит к публикации сборник его поэзии

Скончавшийся 16 мая
советский и американский актер Олег Видов
оставил после себя творческое наследие, включающее не только киноработы, но и поэзию. Видов написал более тысячи стихотворений на русском языке, и последние два года актер с помощью невесты своего сына Сергея Анны Овдиенко приводил в порядок свой архив. Сейчас семья готовит к публикации поэзию актера.
«Сейчас мы как раз пытаемся себе представить, как все это в конечном счете может выглядеть»
, рассказала Овдиенко. «С учетом современных технологий мы бы хотели сделать интерактивный веб-сайт, где в том числе была бы и поэзия, и интервью. Может быть, попросим его друзей - актеров, режиссеров и вообще тех, кто его помнит и любит, - читать эти стихи. Наверное, как часть целого проекта будет какой-то тираж и именно печатного издания, книги, но не знаю, насколько большой».
По словам Овдиенко, тематика поэзии Олега Видова включала в себя размышления о «вечном, филосовском»
, «свободе и рабстве»
, а так же о бытовых проблемах: бюрократии, чиновниках - «и в кино, и в целом в государственной системе».
«Увлекался политикой, писал о сложных временах, которые были в Советском Союзе, писал о своем побеге».
«Очень много писал о своей семье - о матери, о тете, которые его растили. Писал о кино, о коллегах и фанатах»
, - рассказала Анна, упомянув, что несколько его «интересных стихотворений посвящены Высоцкому».
«Конечно, много писал о женщинах, о любви»
.
Также Видов писал песни, в том числе о казаках. По словам помощницы, актер сам подбирал к ним музыку, исполняя ее дома на рояле.
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