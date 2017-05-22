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Блеск и нищета красных дорожек: Шер, Иван Ургант и Сергей Полунин

22 мая
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22 мая 2017
Прошедшая неделя была переполнена светскими событиями, красными дорожками и волшебными (в некоторых случаях, в нелепости своей) нарядами. Грядущая неделя обещает быть не менее насыщенной благодаря главному кинособытию лета - международному Каннскому кинофестивалю, который открылся 17 мая и будет греметь вплоть до 28 мая, заставляя именитых гостей ежедневно переодеваться в новые наряды во имя очередной премьеры.
Впрочем, жизнь кипит не только на Лазурном берегу, но и в других уголках планеты.

12 мая в Москве косметический бренд Mary Kay устроил бьюти-завтрак по случаю старта социальной компании «Я горжусь своей подругой» (что бы это не значило). Дата совпала с днем рождения основательницы компании Мэри Кэй Эш. Гостями завтрака стали Валерия Гай Германика, Алиса Гребенщикова, Лиза Арзамасова, Татьяна Веденеева и многие другие.

Елена Ищеева

Валерия Гай Германика

Алиса Гребенщикова

Татьяна Веденеева

Александра Савельева

15 мая в московском кинотеатре «Пионер» состоялась российская премьера документального фильма «Танцовщик» (Dancer) о творческом пути артиста балета Сергея Полунина, ставшего самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. Среди гостей показа были Ингеборга Дапкунайте и Григорий Добрыгин (что неудивительно, так как в анамнезе у Добрыгина несколько лет занятий балетом).

Алена Долецкая и Сергей Полунин

Сергей Полунин

Григорий Добрыгин и Муся Тотибадзе

Ингеборга Дапкунайте

17 мая в московском ГУМе состоялось открытие флагманского бутика немецкого бренда FALKE, приманившее матерых телеведущих, виджеев и диджеев страны: Ирену Понарошку, Тутту Ларсон, Риту Митрофанову, Тимура Соловьева и Елену Летучую. Среди них были также замечены Иван Николаев и Игорь Верник.

Елена Летучая

Иван Николаев

Игорь Верник

Тутта Ларсен

18 мая в том же самом ГУМе состоялся коктейль по случаю 90-летнего юбилея итальянского бренда Furla, на который пожаловали Валерия Гай Германика, Ольга Кабо, Дарья Мороз, Екатерина Стриженова, Ольга Сутулова и Александра Ребенок.

Валерия Гай Германика

Ольга Кабо

Екатерина Стриженова

Александра Ребенок

Дарья Мороз

Ольга Сутулова

Из ГУМа особенно стойкие (Ольга Кабо, например) перебрались в ТГ «Модный сезон» на выставку журнала HELLO! под названием «Живи ярко». Выставлялись, собственно, портреты отечественных знаменитостей, сделанные в разные годы работы журнала. Выставку посетили Кристина Орбакайте, Юлия Пересильд, Екатерина Климова и, конечно же, главный редактор журнала Светлана Бондарчук.

Кристина Орбакайте

Светлана Бондарчук

Екатерина Климова

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Все-таки напрасно Юлия Пересильд продолжает хранить верность какому-то безымянному портному, изготавливающему сермяжные наряды а-ля "Эпоха Дефицита". Такая красивая женщина достойна большего.

Юлия Пересильд

Катерина Шпица придерживается своего "золотого" правила - даже если ее платье не отливает цветом драгоценных металлов, то хотя бы обувь.

Катерина Шпица

19 мая в рамках XVII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» состоялась премьера мультимедийного музыкального спектакля «Черт, солдат и скрипка» по мотивам мимодрамы Стравинского «История солдата» и других сочинений композитора. Премьера была приурочена к 135-летию Стравинского.

Блеск и нищета красных дорожек: Шер, Иван Ургант и Сергей Полунин

В постановке, сочетающей в себе современный балет, пантомиму, видеопроекции и анимацию, приняли участие журналист Владимир Познер (в роли Рассказчика) и музыкант Андрей Макаревич (Солдат). Роль Черта исполнил скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий.

Блеск и нищета красных дорожек: Шер, Иван Ургант и Сергей Полунин

«Мы не актеры, и для нас с Макаревичем это забава, не более того. Назвать это актерской работой тоже никак нельзя. Это даже не роль, а такая функция. Я решил принять предложение, поддавшись на уговоры Дмитрия» - пояснил свое участие Познер.

Андрей Макаревич

Оценить постановку пришли Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе, Ксения Алферова с Егором Бероевым, Алексей Кортнев, Камиль Ларин и другие.

Иван Ургант с супругой

Егор Бероев и Ксения Алферова

Камиль Ларин с супругой

А гости Каннского кинофестиваля, переполненные киноискусством до краев, расслабляются в перерывах между просмотрами на различных "Каннских" вечеринках, где они могут спокойно выпить и поговорить о погоде. Как, например, на вечеринке журнала Vanity Fair, которая состоялась 20 мая (а все, кто не притомился, отправились после на вечеринку ювелирного дома Chopard, бедные, как они выдерживают такой ритм?).
Судя по фотографиям, на ужине, организованном Vanity Fair царила дружеская непринужденная атмосфера. В объектив фотографа попали Лили Коллинз, Джессика Честейн, Ума Турман, Сальма Хайек, Джулианна Мур…в общем, проще перечислить всех, кто не попал.

Лили Коллинз и Джейк Джилленхол

Ума Турман

Изабель Юппер и Джулианна Мур

Розамунд Пайк и Билли Зейн

Тильда Суинтон

Антонио Бандерас

Эль Фэннинг

И наша любимая рубрика «На десерт». В ночь с воскресения на понедельник, когда все работящие люди морально готовились к тяжелой трудовой неделе, забывшись беспокойным прерывающимся сном, в Лас Вегасе отгремела церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2017. Там было много прекрасных моментов - например, эмоциональное живое исполнение песни Malibu, которую Майли Сайрус посвятила своему жениху Лиаму Хэмсворту. Видимо, именно Лиам вернул Майли обратно в штаны, о чем, кстати, не забыла пошутить ее сестра, анонсируя выход Майли на сцену: «И впервые за несколько лет одетая в штаны - моя старшая сестра Майли Сайрус!».

Не очень-то они и длинные, надо отметить.

Майли Сайрус

Селин Дион заставила всех, кто в 1997 году ходил в кино на фильм «Титаник», рыдать под исполнение той самой песни - My heart will go on. Лично нас заставил рыдать от счастья ее наряд. Только посмотрите, какое платье!

Селин Дион

Селин как будто спустилась с небес и занялась музыкальным экспресс-исцелением аудитории от невзгод и болезней.

Селин Дион

Но вишенкой на торте стало выступление 71-летней Шер, которая выходила на сцену исключительно в облегающих полупрозрачных нарядах. Кажется, что последних 30 лет с ней никогда и не случалось. Подозреваем, тут замешаны сбалансированное питание, йога, кототерапия и свежий воздух.

Шер

Шер

Шер

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