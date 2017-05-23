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Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова

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23 мая 2017
Сегодня утром вооруженные люди в балаклавах окружили «Гоголь-Центр», художественным руководителем которого является режиссер Кирилл Серебренников, и провели в театре обыск по делу о хищении бюджетных средств.

Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова

В рамках этого дела сначала был проведен допрос режиссера и обыск в его квартире (без решения суда) на Пречистенке. Вскоре после обыска в квартире Серебренникова в «Гоголь-центре» также был проведен обыск. На время обыска сотрудникам театра запретили покидать помещение и отобрали мобильные телефоны. Серебренников покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников СК в 3 часа дня по Москве. По словам режиссера, все было "деликатно и интеллигентно", никаких претензий к СК у него нет, но он не совсем понимает, в чем дело.



Днем представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что эти следственные мероприятия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году. Иванова пояснила, что речь идет о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации «Седьмая студия». По версии следствия,«Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 миллионов рублей в качестве субсидии — якобы эти средства могли быть похищены. Всего в рамках дела расследуют хищения на сумму около 200 миллионов рублей. С пресс-релизом по этому делу можно ознакомиться на сайте СК.

Пока неизвестно, какой статус у Кирилла Серебренникова в этом деле. Официальных обвинений ему никто не предъявлял, неназванный источник «Интерфакса» сообщает, что режиссер проходит по делу в качестве свидетеля.
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Кирилл Серебренников

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Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова фотографии
Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова фотографии
Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова фотографии
Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова фотографии
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