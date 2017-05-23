Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова прокомментировали обыски в «Гоголь-центре»

Сегодня утром СК возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие искусства
. В рамках этого дела были проведены обыски
в квартире режиссера Кирилла Серебренникова
и в возглавляемом им «Гоголь-центре» После обысков сотрудники театра призвали всех неравнодушных прийти к стенам «Гоголь-центра» и поддержать труппу и руководителя.
К «Гоголь-центру» приехали Федор Бондарчук
с Паулиной Андреевой
, Виктория Толстоганова
, Чулпан Хаматова
, Евгений Миронов
, Григорий Добрыгин
, сценарист Михаил Идов
, музыкант Олег Нестеров
и многие другие.
«Зачем я приехал? Во-первых, Кирилл Серебренников мой друг. Второе - поддержать «Гоголь-центр», который я люблю и уважаю…Кирилл Серебренников не просто, так сказать, молодой начинающий режиссер, это гордость России, который представляет страну в мире. Его знают в мире»
- прокомментировал свое появление Федор Бондарчук.
«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр» потрясены сегодняшними событиями. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо. Без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование. И не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены решением наших коллег из «Гоголь-центра», которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакль. Нас очень много: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова и многие-многие другие»
- зачитала обращение деятелей кино и театра Чулпан Хаматова.
Бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин обратил внимание на некоторое несоответствие между предметом дела и обысками в «Гоголь-центре».
«Мне кажется это очень странная история, когда из всех пресс-релизов следует, что это все дело по деньгам на проект «Платформа»*, который был три года назад, и еще никакого «Гоголь-центра» тогда не было. Совершенно непонятно при этом, если все вертится вокруг «Платформы», чего же театр взяли в осаду на целый день? Закрыли несколько десятков людей, отобрали телефоны, прям какой-то силовой захват. Театр к этой истории отношения не имеет, он тогда назывался Театром имени Гоголя…Это явно какая-то неприятная акция устрашения. И устрашения не какой-то там прогрессивной общественности, а, подозреваю, что конкретно Кирилла Серебренникова. Если он сегодня с допроса поедет прямо в аэропорт, я, честно говоря, ничуть не удивлюсь».
Также об обысках дистанционно высказались Марк Захаров, Лия Ахеджакова
, Михаил Барышников
, писатели Людмила Улицкая и Борис Акунин
.
«Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им «Гоголь-центре» проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра»
- этот комментарий Михаила Барышникова опубликовала на своей странице в Фейсбуке журналистка Екатерина Гордеева
.
«Я потрясена совершенно. Сколько на него
(Кирилла Серебренникова - прим. ред.) свалилось за эти годы. И у меня такое впечатление, что это еще и в адрес [бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея] Капкова какие-то ужасные телодвижения. Я в ужасе. У меня же там
(в «Гоголь-центре» - прим. ред.) и знакомые, и друзья, я пытаюсь им звонить, а оказывается, что у них отобрали телефоны. Никто ничего не знает и не понимает. Не знаю, чем помочь. Надеюсь, журналисты в это вмешаются, и будет параллельное расследование.
Мне кажется, сейчас такая ситуация, что я могу сама попасть под обыск — наркотики будут искать или что я убила кого-нибудь. Что-то такое происходит, когда не знаешь, на какую тему будет обыск. Вот что плохо. Душой я с Серебренниковым, это однозначно. Я верю ему и люблю этого человека. Он — невероятный талант. У него же сейчас прямо идут репетиции, будет премьера в «Геликон-опере», идут репетиции «Мертвых душ». Катастрофа»
- прокомментировала Лия Ахеджакова.
«У Кирилла Серебренникова идет обыск. Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают — он много здесь работал. Классный пиар ход накануне путинского визита. Прессе будет о чем писать и говорить. Chapeau!»
- написал на своей странице в Фейсбуке
писатель Борис Акунин.
*Проект «Платформа». В июле 2011 года Кирилл Серебренников зарегистрировал по своему домашнему московскому адресу автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия». За неделю до этого Минкульт РФ объявил тендер на сумму 10 миллионов рублей на проведение «мероприятий инновационного проекта «Платформа», который включал: проведение 10 показов драматических спектаклей для молодежи и детей, 12 показов спектаклей современного танца, 4 медиаинсталляции и 12 представлений музыкальных и мультижанровых программ на темы «Сон», «Травма», «Голос». Количество зрителей должно было составить не менее 5 000 человек. В декабре 2011 года премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о выделении «Седьмой студии» субсидии, размер которой составил около 70 миллионов рублей. На момент заключения договора на выделение субсидий «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа» департамент государственной поддержки культуры Минкульта РФ возглавляла Софья Апфельбаум (сейчас она занимает пост директора РАМТ). Утром 23 мая у Апфельбаум также был проведен обыск в рамках дела о хищении бюджетных средств.
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