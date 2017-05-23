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Лайфстайл Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео Актер «Гоголь-центра» попытался защитить Кирилла Серебренникова

Лайфстайл Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова прокомментировали обыски в «Гоголь-центре» Актеры и режиссеры высказались в поддержку Кирилла Серебренникова и труппы «Гоголь-центра»

Лайфстайл Следственный Комитет провел обыск в квартире Кирилла Серебренникова Что случилось в Гоголь-центре

Новости кино Умер Роджер Мур Исполнитель роли Джеймса Бонда скончался в возрасте 89 лет.

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Интервью Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде» Исполнитель роли подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки» об Александре Петрове, проблемах российской комедии и тонкостях озвучки.

Интервью Дмитрий Миллер: «Точкой невозврата может стать любой отрезок нашего пути» Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях