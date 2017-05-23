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Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео

23 мая
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23 мая 2017
Актер мастерской режиссера Кирилла Серебренникова Никита Кукушкин вступил в бессмысленную полемику с православным активистом Дмитрием Энтео.
Как только стало известно об обысках в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова, к стенам театра и к дому режиссера подтянулись не только журналисты и видные деятели искусства, но и праздношатающиеся подстрекатели во главе с Дмитрием Энтео, который не пропускает ни одного скандала с участием «прогрессивной общественности».

Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео

Несмотря на то, что никаких официальных обвинений Кириллу Серебренникову на тот момент предъявлено не было, Энтео услышал голоса сделал предварительный безапелляционный вывод о том, что Серебренников - вор. Он смастерил плакат, гласивший «Мы требуем защитить нашу культуру от кощунства и коррупции» и встал с ним около дома режиссера.

Исполняющий главную роль в спектакле «(М)ученик» (который режиссер недавно перенес на экран) Никита Кукушкин, встретившись лицом к лицу с живым воплощением своего сценического персонажа, не сдержался и попытался построить конструктивную беседу. Кроме прочего, актер поинтересовался, на каких основаниях Энтео берет на себя смелость утверждать, что Серебренников «вор», «коррупционер» и «кощунник», который «постоянно глумится над Русской православной церковью» и «уничтожает русскую культуру».

Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео

«Вы огульно обвиняете человека, вы не соответствуете православным традициям, которые вы проповедуете», — сказал Кукушкин. Впрочем, этот спор изначально был обречен. Энтео быстро перевел тему разговора на свои любимые вопросы об оргиях и содомии, презрев все причинно-следственные связи.



Отметим, что голоса все-таки подвели Дмитрия Энтео - Кирилла Серебренникова допросили в СК и отпустили под обязательство о явке к следователю. Режиссер проходит по делу в статусе свидетеля, о чем сам Серебренников сообщил журналистам, покидая здание Комитета.
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Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео фотографии
Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео фотографии
Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео фотографии
Никита Кукушкин ввязался в полемику с православным активистом Дмитрием Энтео фотографии
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