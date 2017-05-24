Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера

24 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
24 мая 2017
После того, как чей-то остроумный пост в Твиттере собрал бешеное количество лайков и перепостов (получив статус мема), компания Netflix решила «а почему бы и нет?» и запустила производство фильма по мотивам этого мема.

В 2014 году один из пользователей Твиттера опубликовал на своей страничке фотографию сидящих рядышком на показе Miu Miu Рианны и Лупиты Нионго, снабдив ее комментарием: «Рианна выглядит как мошенница, которая обманывает богатых белых мужчин, а Лупита - ее лучшая подруга и компьютерный гений, которая помогает подыскивать жертв».

Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера

Эта идея заинтересовала режиссера Аву ДеВерней и сценаристку Иссу Рэй. Проект был представлен нескольким студиям и достался в итоге студии Netflix. Впрочем, пока доподлинно не известно, будет ли в основу фильма положена оригинальная идея из Твиттера (которая, на самом деле первоначально была написана кем-то в Тумблере), но актрисы уже ангажированы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Рианна остановится в «Мотеле Бейтсов»
Поиск по меткам
интернет
персоны
Лупита НионгоРианна

фотографии >>
Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера фотографии
Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера фотографии
Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера фотографии
Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Ошкуков
22 мая ушёл из жизни артист Владимир Ошкуков.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Кирилл Мелехов
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Джим Бродбент
Андрес Гарсия
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
Дебора Франсуа
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью