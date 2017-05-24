Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера

После того, как чей-то остроумный пост в Твиттере собрал бешеное количество лайков и перепостов (получив статус мема), компания Netflix решила «а почему бы и нет?» и запустила производство фильма по мотивам этого мема.
В 2014 году один из пользователей Твиттера опубликовал на своей страничке фотографию
сидящих рядышком на показе Miu Miu Рианны
и Лупиты Нионго
, снабдив ее комментарием: «Рианна выглядит как мошенница, которая обманывает богатых белых мужчин, а Лупита - ее лучшая подруга и компьютерный гений, которая помогает подыскивать жертв».
Эта идея заинтересовала режиссера Аву ДеВерней
и сценаристку Иссу Рэй
. Проект был представлен нескольким студиям и достался в итоге студии Netflix. Впрочем, пока доподлинно не известно, будет ли в основу фильма положена оригинальная идея из Твиттера (которая, на самом деле первоначально была написана кем-то в Тумблере), но актрисы уже ангажированы.
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