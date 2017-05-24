Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов

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Лайфстайл Рианна снимется в фильме по мотивам мема из Твиттера Мечты сбываются

Новости кино Второй сезон «Полицейского с Рублёвки» показал отличный старт Первая серия нового сезона сериала ТНТ стала лидером по Москве в вечернем слоте.

Новости кино Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны На НТВ стартует продолжение сериала об агентах следственно-аналитического управления.

Обзор сериалов Уравнение с одним «Неизвестным» Он знает все, кроме своего прошлого

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Интервью Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде» Исполнитель роли подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки» об Александре Петрове, проблемах российской комедии и тонкостях озвучки.

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