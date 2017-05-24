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Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов

24 мая
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24 мая 2017
Девушка-скандал Линдси Лохан намерена вернуться в кинобизнес как шоураннер. На одной из вечеринок в Каннах, где сейчас проходит 70-й Каннский кинофестиваль, актриса «по секрету» обмолвилась во всеуслышание, что работает совместно со всеядным Netflix над телевизионным проектом о жизни русских олигархов.

Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов

Пока что Линдси не совсем определилась с кругом своих обязанностей на проекте. Безымянный источник доложил СМИ, что она планирует сыграть одну из ролей, а так же выступить то ли режиссером всего проекта, то ли срежиссировать несколько серий, в общем, не решила еще. Сериал, вроде как, будет рассказывать о жизни трех российских олигархов разных возрастов. Ну в общем-то, учитывая, что совсем недавно Линдси достаточно громко и некрасиво рассталась с сыном российского олигарха Егором Тарабасовым, попахивает закрытием гештальта (или охлажденной выдержанной местью). Но определенный опыт и знания по теме у Линдси, несомненно, накопились.

Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов

Netflix пока никак не прокомментировал эти слухи.
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Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов фотографии
Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов фотографии
Линдси Лохан планирует запустить сериал о жизни русских олигархов фотографии
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