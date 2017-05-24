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На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник»

24 мая
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24 мая 2017
Есть такой американский фильм «Слова» про писателя, который обнаруживает в подаренном подругой старом кожаном портфеле чью-то захватывающую автобиографическую рукопись, и не особенно мучаясь сомнениями, публикует ее от своего имени. Через несколько лет настоящий автор рукописи выходит с писателем на связь, чтобы сказать ему, что так делать нехорошо.

Примерно такая же история произошла с Джеймсом Кэмероном. Фильму «Титаник» в этом году исполняется 20 лет. Он вышел в 1997 году. За это время его посмотрели, наверное, все, кто только мог. Но только сейчас житель Флориды Стивен Каммингс решился засудить режиссера фильма Джеймса Кэмерона за использование истории жизни членов его семьи в фильме.

На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник»

Каммингс настолько уверен в успехе, что сразу запросил компенсацию в размере 300 миллионов долларов плюс 1% со всех доходов от фильма (а это около 21 миллиона долларов только с проката).

Каммингс утверждает, что Кэмерон слышал где-то от кого-то историю о членах его семьи, которые отправились в плавание на «Титанике», мужчина погиб, а женщине удалось выжить - прям как в фильме Кэмерона!

Удачи, Стив.
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На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник» фотографии
На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник» фотографии
Джеймс Кэмерон
На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник» фотографии
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№ 1
Balrog   24.05.2017 - 21:06
Тоже мне событие, да подобных шизиков вокруг Голливуда косяками. читать далее>>
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