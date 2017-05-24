Николь Кидман привезла четыре фильма в Канны

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Новости кино Светлана Тома отмечает 70-летие Молдавская актриса, звезда фильма «Табор уходит в небо», празднует юбилей.

Лайфстайл На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник» Мужчина утверждает, что ДиКаприо и Уинслет сыграли его родственников

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