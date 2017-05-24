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Николь Кидман привезла четыре фильма в Канны

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24 мая 2017
Звание самой трудолюбивой голливудской актрисы в этом году можно смело присудить Николь Кидман. Четыре фильма с ее участием заявлены в различных программах смотра, два из них - в основном конкурсе. Гости фестиваля уже успели посмотреть фильм, снятый по мотивам одноименного рассказа Нила Геймана «Как разговаривать с девушками на вечеринках», а вчера Николь и Колин Фаррелл представили публике фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя».

Колин Фаррелл и Николь Кидман

Фильм рассказывает об успешном хирурге, который пытается усыновить подростка, однако поведение мальчика приводит к трагичным последствиям. Впереди ждут еще два фильма с Николь: «Роковое искушение» Софии Копполы и второй сезон сериала «Вершина озера».

На фотоколле Николь появилась в нарядном коричнево-зеленом платье.

Николь Кидман

А на премьере продемонстрировала наряд со строгим черным лифом и белой пышной юбкой.

Николь Кидман

Николь Кидман

Посмотреть «Убийство священного оленя» пришли Эммануэль Беар, Изабель Юппер, Катрин Денев, Джош Хартнетт, Энди МакДауэлл и многие другие.

Изабель Юппер, Катрин Денев и Эммануэль Беар

Эммануэль Беар

Катрин Денев

Кристин Скотт Томас

Энди МакДауэлл

Ева Лонгория
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Как разговаривать с девушками на вечеринкахРоковое искушениеУбийство священного оленя

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