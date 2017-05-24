Николь Кидман привезла четыре фильма в Канны

Звание самой трудолюбивой голливудской актрисы в этом году можно смело присудить Николь Кидман
. Четыре фильма с ее участием заявлены в различных программах смотра, два из них - в основном конкурсе. Гости фестиваля уже успели посмотреть фильм, снятый по мотивам одноименного рассказа Нила Геймана «Как разговаривать с девушками на вечеринках»
, а вчера Николь и Колин Фаррелл
представили публике фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя»
.
Фильм рассказывает об успешном хирурге, который пытается усыновить подростка, однако поведение мальчика приводит к трагичным последствиям. Впереди ждут еще два фильма с Николь: «Роковое искушение» Софии Копполы
и второй сезон сериала «Вершина озера»
.
На фотоколле Николь появилась в нарядном коричнево-зеленом платье.
А на премьере продемонстрировала наряд со строгим черным лифом и белой пышной юбкой.
Посмотреть «Убийство священного оленя» пришли Эммануэль Беар, Изабель Юппер
, Катрин Денев
, Джош Хартнетт
, Энди МакДауэлл
и многие другие.
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