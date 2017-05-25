София Коппола в окружении мстительных стерв

23 мая на Лазурном берегу Николь Кидман
плечом к плечу с Колином Фарреллом приветствовала гостей
премьеры фильма «Убийство священного оленя»
.
А следующим вечером в обществе все того же Фаррела и «мстительных стерв» Эль Фэннинг
и Кирстен Данст
стояла все на той же красной дорожке перед премьерой фильма Софии Копполы «Роковое искушение»
, в котором Фаррел сыграл раненого солдата-янки, угодившего в закрытый женский пансионат, которым заведует южанка в исполнении Кидман. Дело происходит в разгар Гражданской войны в Штатах. В интервью Variety
Коппола сказала, что слоган «Мстительные стервы» подошел бы фильму как никакой другой.
На премьеру явилась супруга Брэдли Купера
Ирина Шейк, очень быстро вернувшая былые очертания фигуры после рождения ребенка, фигуристка Татьяна Навка, Настасья Кински
и другие.
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