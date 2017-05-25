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София Коппола в окружении мстительных стерв

25 мая
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25 мая 2017
23 мая на Лазурном берегу Николь Кидман плечом к плечу с Колином Фарреллом приветствовала гостей премьеры фильма «Убийство священного оленя».

София Коппола в окружении мстительных стерв

А следующим вечером в обществе все того же Фаррела и «мстительных стерв» Эль Фэннинг и Кирстен Данст стояла все на той же красной дорожке перед премьерой фильма Софии Копполы «Роковое искушение», в котором Фаррел сыграл раненого солдата-янки, угодившего в закрытый женский пансионат, которым заведует южанка в исполнении Кидман. Дело происходит в разгар Гражданской войны в Штатах. В интервью Variety Коппола сказала, что слоган «Мстительные стервы» подошел бы фильму как никакой другой.

Николь Кидман, София Коппола, Кирстен Данст и Эль Фэннинг

Николь Кидман и Колин Фаррелл

На премьеру явилась супруга Брэдли Купера Ирина Шейк, очень быстро вернувшая былые очертания фигуры после рождения ребенка, фигуристка Татьяна Навка, Настасья Кински и другие.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Настасья Кински

Настасья Кински

Кирстен Данст
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