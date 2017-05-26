«Не спешите вступать в брак»: Хелен Миррен поделилась со студентами мудростью

В субботу британская актриса Хелен Миррен выступила с речью на вручении дипломов выпускникам Тулейнского Университета. Спич растянулся на 30 минут, за которые леди Миррен успела отпустить несколько сальных шуточек (иногда совершенно неуместных), сострить над активностью Трампа в социальных сетях и дать напутствие вчерашним студентам в виде "5 правил счастливой жизни от Хелен". Кино-театр.ру заботливо перевел большую часть речи Хелен, чтобы наши читатели смогли почерпнуть из колодца ее мудрости разные сведения о страхе, феминизме и браке.
«Готовясь к сегодняшнему выступлению, я поискала информацию о том, как написать хорошую вступительную речь. Существуют сотни советов - но по сути есть только три самых главных момента.
Первый: будьте кратки, никто не хочет слушать получасовой спич. Так что всё, я закончила, встретимся в баре. Мне, пожалуйста, мартини с водкой и дольку лайма. Лайм нужен, потому что я повернута на здоровье.
Второй: расскажите о своем пути и свяжите это со всем, что у вас есть общего с аудиторией. Так что сегодняшняя речь будет состоять из советов всем из присутствующих, кто был рожден в Англии, решил стать актрисой шекспировских постановок и сняться в обнаженных сценах в десятке фильмов. Я упомянула это только за тем, чтобы посмотреть, не достанет ли кто-нибудь из ваших отцов свои телефоны сейчас, чтобы загуглить меня. Папаши. Остановитесь. Это неприемлемо. Уберите это. Я имею в виду телефоны!
Ну и третий: Каждый советует выступающим с речью сказать одну вещь студентам, которую они будут помнить на протяжении следующих сорока лет. Это было тяжело - я неделями думала над этим. И вот мне на ум пришло кое-что, что, думаю, вы будете помнить в 2057 году, потому что это правда. Так вот. Приготовьтесь. Находитесь ли вы во Французском квартале (один из районов Нового Орлеана - прим. ред.) или в Овальном Кабинете, из писанины в Твиттере в 3 утра ничего путного не может выйти» - это был камень в огород Дональда Трампа.
Воспев прелести Нового Орлеана, Миррен вплотную подобралась к напутствиям на будущее - то, чем рано или поздно должен заняться любой спикер, выступающий с речью на выдаче дипломов.
«Некоторые из вас имеют четкое представление о том, какой будет ваша взрослая жизнь. Вы знали еще с тех пор, когда вам было 5 лет. А другие понятия не имеют, что будет, но не переживайте, оба варианта работают. Мой племянник закончил школу в 16 лет, стал барменом в Лондоне, потом штукатуром, а сейчас он - успешный писатель в Голливуде. Я не пошла в школу драмы, как мне этого хотелось, вместо этого я отправилась в педагогический колледж, куда мне не хотелось совсем. Мы оба, мой племянник и я, оказались в итоге там, где должны были оказаться.
Фокус в том, чтобы слушать свои инстинкты, хвататься за возможности, когда они предоставляются, и отдавать им всего себя. Вы будете спотыкаться и падать, вы испытаете и бедствие и триумф, иногда в один и тот же день, но очень важно помнить, что как и похмелье, триумфы и бедствия не длятся вечно. Все проходит, и наступает новый день. Просто постарайтесь сделать этот новый день значимым.
И чтобы помочь вам на вашем пути, я бы хотела поделиться несколькими правилами, которые я усвоила на протяжении своей жизни, состоящей из катастроф и триумфов. Я называю их «5 главных правил счастливой жизни от Хелен».
Правило Номер Один: Не спешите вступать в брак. Я вышла замуж за Тейлора (режиссер Тейлор Хэкфорд - прим.ред.) в достаточно зрелом возрасте, и все получилось великолепно. И всегда давайте своему партнеру свободу и поддержку в его начинаниях.
Правило Номер Два: Относитесь к людям как к людям. Много-много лет назад одна моя знакомая актриса совершила простейший поступок, который был мне огромным уроком.
Мы сидели на заднем сидении автомобиля, когда нас везли на съемки, она тогда курила (эти доисторические времена, когда ты мог курить в машине), она достала свои сигареты и прежде чем прикурить, она предложила сигарету водителю. Такой простой жест, понимаете? Внимательность. Для нее он не был просто «водителем», но «человеком», который, вероятно, хотел курить. Сегодня она, вероятно, была бы арестована за попытку убийства, но этот урок я никогда не забывала, и я благодарна своей подруге за тот день. Так что помните, что каждый человек, имеет ли он над вами превосходство или нет, заслуживает равно уважения и щедрости.
Приложение к Правилу Номер Два. Не важно какого вы пола или расы, будьте феминистами. В каждой стране и культуре, которые я посещала, от Швеции до Уганды, от Сингапура до Мали, отчетливо видно, что, когда женщин уважают и дают им возможность и свободу следовать своей мечте и амбициям, жизнь улучшается для всех. Я не считала себя феминисткой до недавних пор, но я всегда жила как феминистка и верила в очевидное: что женщины такие же способные, энергичные и вдохновляющие, как и мужчины. Но примкнуть к движению под названием феминизм было слишком дидактическим, политическим жестом. Тем не менее, я начала понимать, что феминизм - это не абстрактная идея, а необходимость, если мы - и под «мы» я имею в виду вас, ребят - собираемся двигаться вперед в будущее, а не назад к невежеству и страшной ревности. Так что сейчас я открытая феминистка и подначиваю вас быть такими же.
О, и приложение к приложению - никогда не позволяйте группе старых, ворчливых белых мужиков решать вопросы здравоохранения в стране, которая на 50,8% состоит из женщин и на 37% из представителей различных рас.
Окей, вернемся к правилам.
Третье Правило: Игнорируйте всех, кто осуждает вашу внешность, особенно если она или он - какие-то криповые анонимы из Интернета. А если вы и есть этот криповый аноним - то ОСТАНОВИТЕСЬ, просто хватит, идите прогуляйтесь и сделайте что-нибудь.
Правило Номер Четыре: Не бойтесь страха. Эти слова переносят меня обратно в мою школу и к нашей директрисе, Матери Мэри Милдред, древней монахине - есть ли вообще другие разновидности среди них? - с одним опустившимся веком и жизнью, проведенной в стенах монастыря. Она сказала мне эти слова, когда я вошла в класс, дрожащая 11-летняя девочка на пороге перехода в среднюю школу. Шестьдесят лет спустя я не забыла ни эти слова, ни эту учительницу. Думаю, она имела в виду, что нельзя позволять страху руководить тобой. Хотя, напомню, иногда бояться - мудро, например, когда ты собираешься нырнуть в недостаточно глубокий бассейн. Или садишься пьяным за руль. В моменты, подобные этим - бойтесь, очень бойтесь и не смейте этого делать. Если хотите получить больше информации по этому поводу, посетите палату параплегиков (пациенты с парализованными нижними конечностями - прим. ред.). Но в моменты, когда вы боретесь с другими страхами, вроде «Достаточно ли я хорош?», «Достаточно ли я умен?», «Проиграю ли я?» - пускайте осторожность по ветру, смотрите страху прямо в глаза на его уродливом лице, и бросайтесь вперед. И когда вы преодолеете страх, обернитесь и дайте ему прощального пинка под зад.
И что там у нас за пятое правило счастливой жизни от Хелен? Ничего не усложняйте. Вы можете жить изо дня в день, просто следуя простым и очень практичным «за» и «против».
Например, не ставьте горячие кружки на вощеные деревянные поверхности. Вообще, не стоит вощить деревянные поверхности.
Не теряйте времени даром.
Говорите «спасибо», когда есть за что.
Не теряйте чувства юмора.
Вступайте в конфронтацию с задирами.
Открывайте сердце любви.
Не путайте секс с любовью. Любовь, как правило, длится дольше 2 минут.
Не курите табак…и не жуйте его.
Не суйтесь в воду, не зная броду.
Звоните своим родителям как минимум раз в неделю. Говорите им, что любите их. А уж потом просите денег. А не наоборот.
И родители - я знаю, тут моя речь становится серьезной - пожалуйста, имейте в виду, как бы сильно ваши дети не шокировали и не ужасали вас - это совершенно естественный порядок вещей».
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