Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Клаудия Карденале и Елизавета Боярская

Всю прошлую неделю в Каннах проходили не только киносмотры, но и множественные вечеринки, организаторами которых чаще всего выступают крупные глянцевые издания, ювелирные и косметические бренды. Поэтому приготовьтесь к одним и тем же лицам в разных фантастических нарядах. Мы обещаем полуголую Беллу Хадид и трех Николь Кидман
.
21 мая на Лазурном берегу прошла вечеринка-премия Women in Motion, организованная холдингом Kering. Премия призвана поддерживать женщин в киноиндустрии, отмечать из вклад в борьбу с сексизмом и дискриминацией, процветающими в этом жестоком бизнесе. Вечеринка запомнилась всем нежно-розовым париком Сальмы Хайек.
И неопознанным летающим объектом на платье Жюльет Бинош
.
Даже Мадс Миккельсен
почтил своим величественным присутствием это мероприятие.
А также китайская актриса и певица Фань Бинбин
.
На следующий день гости фестиваля поплелись на вечеринку ювелирного дома Chopard. Сальма Хайек
промахнулась с выбором брюк, поэтому ее образ, так удачно начавшись, внезапно обрывается коротенькими ножками в брюках прямого свободного кроя.
Марион Котийяр
, которую мы не раз еще увидим, пришла на вечеринку ювелирного бренда в платье с длинным шлейфом.
Также вечеринку посетили Шарлиз Терон
, Энди МакДауэлл
и Жюльет Бинош
.
23 мая на красной дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов собралось рекордное количество гостей кинофестиваля, так как именно в этот день состоялся юбилейный гала-вечер (фестиваль празднует в этом году 70-летие). Среди гостей вечера была российская актриса Светлана Ходченкова
в золотистом платье рыбы, украшенном гофрированными плавниками.
Это платье-партизан, оно хранит в секрете информацию о местонахождении талии и бедер.
Джессика Честейн
тоже выбрала какой-то некомплиментарный подарочный наряд из рыжей тафты.
Почтила вечер своим присутствием этот вечер легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале
, ставшая символом фестиваля в этом году
.
После торжественного вечера гости переместились на ужин, кое-кто даже успел переодеться. Как например, Марион Котийяр
. Но право же, лучше бы она этого не делала.
А в это время в Москве оставшиеся за культурным бортом этого киноковчега российские знаменитости делали вид, что у нас тоже есть светская жизнь. В «Смоленском Пассаже» состоялось открытие выставки «Люди и птицы», задуманной учредителями фонда «Галчонок» Ольгой Журавской и попечителем фонда Юлией Пересильд
. Гостями вечера стали Роман Абрамович, Елизавета Боярская
и Максим Матвеев
, Кристина Орбакайте
, Егор Корешков
и другие.
В этот же вечер в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась презентацию бриллиантовых коллекций Московского ювелирного завода. Гостями мероприятия стали Агния Кузнецова
, Ирина Пегова
, Дарья Мороз
и другие.
24 марта в Каннах состоялась вечеринка косметического бренда L'Oreal Paris, на которой присутствовали Ирина Шейк и Светлана Ходченкова
.
25 мая Шейк блистала пайетками в пол на вечеринке amfAR Gala Cannes - традиционном мероприятии, на котором собираются средства в фонд борьбы со СПИДом.
Пропавшая с красных дорожек Белла Хадид вернулась с новыми силами и в блестящем боди.
Поздравившая намедни своих подписчиков в Инстаграме
с наступлением Рамадана Линдси Лохан
тоже посетила парочку вечеринок в Каннах, и на одной из них рассказала, что собирается делать сериал про русских олигархов
.
Николь Кидман
много не бывает.
Умы Турман
и Дианы Крюгер
тоже.
26 мая в центре Москвы открылся самый большой в столице магазин H&M. В честь этого события в городе прошла закрытая вечеринка, гостями которой стали Наталья Водянова
, Катерина Шпица
(не в золотом!), Риналь Мухаметов
, Ольга Сутулова
, Мария Шалаева
и другие.
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