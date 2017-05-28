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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Клаудия Карденале и Елизавета Боярская

28 мая
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28 мая 2017
Всю прошлую неделю в Каннах проходили не только киносмотры, но и множественные вечеринки, организаторами которых чаще всего выступают крупные глянцевые издания, ювелирные и косметические бренды. Поэтому приготовьтесь к одним и тем же лицам в разных фантастических нарядах. Мы обещаем полуголую Беллу Хадид и трех Николь Кидман.

21 мая на Лазурном берегу прошла вечеринка-премия Women in Motion, организованная холдингом Kering. Премия призвана поддерживать женщин в киноиндустрии, отмечать из вклад в борьбу с сексизмом и дискриминацией, процветающими в этом жестоком бизнесе. Вечеринка запомнилась всем нежно-розовым париком Сальмы Хайек.

Сальма Хайек и Летиция Каста

Сальма Хайек и Джессика Честейн

И неопознанным летающим объектом на платье Жюльет Бинош.

Жюльетт Бинош

Даже Мадс Миккельсен почтил своим величественным присутствием это мероприятие.

Мадс Миккельсен

А также китайская актриса и певица Фань Бинбин.

Фань Бинбин

На следующий день гости фестиваля поплелись на вечеринку ювелирного дома Chopard. Сальма Хайек промахнулась с выбором брюк, поэтому ее образ, так удачно начавшись, внезапно обрывается коротенькими ножками в брюках прямого свободного кроя.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Марион Котийяр, которую мы не раз еще увидим, пришла на вечеринку ювелирного бренда в платье с длинным шлейфом.

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Также вечеринку посетили Шарлиз Терон, Энди МакДауэлл и Жюльет Бинош.

Шарлиз Терон

Энди МакДауэлл

Жюльетт Бинош

23 мая на красной дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов собралось рекордное количество гостей кинофестиваля, так как именно в этот день состоялся юбилейный гала-вечер (фестиваль празднует в этом году 70-летие). Среди гостей вечера была российская актриса Светлана Ходченкова в золотистом платье рыбы, украшенном гофрированными плавниками.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Это платье-партизан, оно хранит в секрете информацию о местонахождении талии и бедер.

Светлана Ходченкова

Джессика Честейн тоже выбрала какой-то некомплиментарный подарочный наряд из рыжей тафты.

Джессика Честейн

Почтила вечер своим присутствием этот вечер легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале, ставшая символом фестиваля в этом году.

Клаудия Кардинале

Летиция Каста

Шарлиз Терон

Диана Крюгер

Ума Турман

Эль Фэннинг

Марион Котийяр

Николь Кидман

Миша Бартон

Моника Белуччи

После торжественного вечера гости переместились на ужин, кое-кто даже успел переодеться. Как например, Марион Котийяр. Но право же, лучше бы она этого не делала.

Марион Котийяр

Моника Белуччи

Жюльетт Бинош

А в это время в Москве оставшиеся за культурным бортом этого киноковчега российские знаменитости делали вид, что у нас тоже есть светская жизнь. В «Смоленском Пассаже» состоялось открытие выставки «Люди и птицы», задуманной учредителями фонда «Галчонок» Ольгой Журавской и попечителем фонда Юлией Пересильд. Гостями вечера стали Роман Абрамович, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Кристина Орбакайте, Егор Корешков и другие.

Юлия Пересильд и Дмитрий Хрусталев

Юлия Пересильд

Елизавета Боярская

Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Кристина Орбакайте

Алиса Гребенщикова

В этот же вечер в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась презентацию бриллиантовых коллекций Московского ювелирного завода. Гостями мероприятия стали Агния Кузнецова, Ирина Пегова, Дарья Мороз и другие.

Агния Кузнецова

Дарья Мороз

Ирина Пегова

24 марта в Каннах состоялась вечеринка косметического бренда L'Oreal Paris, на которой присутствовали Ирина Шейк и Светлана Ходченкова.

Ирина Шейк

Светлана Ходченкова

25 мая Шейк блистала пайетками в пол на вечеринке amfAR Gala Cannes - традиционном мероприятии, на котором собираются средства в фонд борьбы со СПИДом.

Ирина Шейк

Пропавшая с красных дорожек Белла Хадид вернулась с новыми силами и в блестящем боди.

Белла Хадид

Поздравившая намедни своих подписчиков в Инстаграме с наступлением Рамадана Линдси Лохан тоже посетила парочку вечеринок в Каннах, и на одной из них рассказала, что собирается делать сериал про русских олигархов.

Линдси Лохан

Николь Кидман много не бывает.

Николь Кидман

Умы Турман и Дианы Крюгер тоже.

Ума Турман

Диана Крюгер

26 мая в центре Москвы открылся самый большой в столице магазин H&M. В честь этого события в городе прошла закрытая вечеринка, гостями которой стали Наталья Водянова, Катерина Шпица (не в золотом!), Риналь Мухаметов, Ольга Сутулова, Мария Шалаева и другие.

Наталья Водянова

Риналь Мухаметов

Ольга Сутулова

Мария Шалаева

Ингрид Олеринская

Катерина Шпица

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