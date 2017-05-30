Андрей Звягинцев пошутил про Уилла Смита

28 мая состоялась торжественная церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля, на которой были объявлены лауреаты. Полный список лауреатов вы можете посмотреть здесь
, мы же, как обычно, поговорим о том, кто с кем целовался, кого благодарил, над кем шутил и во что был одет.
На красной дорожке в день закрытия было не так уж много народу - гости фестиваля подустали и начали потихоньку разъезжаться еще до завершения смотра. Их можно понять - за эти две недели на них свалилось с десяток вечеринок и премьер
. Зато вот Виктория Боня
дотерпела до конца, чтобы пройтись на фоне равнодушных фотографов.
Ума Турман
пришла на закрытие со своим сыном Левоном Роаном.
Также по красной дорожке прошлись Жюльет Бинош
, Настасья Кински
, Руни Мара
, Джессика Честейн
и Диана Крюгер
.
Представившая в Каннах три фильма и один сериал
со своим участием Николь Кидман
не присутствовала на закрытии. А меж тем Николь получила за свое трудолюбие специальный приз, который так и называется «Специальный приз». «Спасибо большое за то, что удостоили чести мой труд»
, лаконично сообщила Николь на записанном заранее видео.
Отсутствовала и София Коппола
, которая получила награду за лучшую режиссуру («Роковое искушение»
). Ее речь зачитала член жюри режиссер Марен Адэ. «Спасибо моему отцу, который научил меня писать сценарии и снимать и поделился своей любовью к кинематографу, и моей маме, которая поддержала меня в желании быть художником».
Диана Крюгер
, получившая награду как лучшая актриса за роль в фильме Фатиха Акина «Из ниоткуда»
, подняла тему терроризма: «Я не могу принимать эту награду, не думая о всех тех людях, которых когда-либо коснулся терроризм, и кто пытается собрать обломки своей жизни и продолжать жить, потеряв всё. Знайте, что вас не забыли».
Крюгер сыграла в фильме роль женщины, которая решается на месть после того, как ее муж и сын становятся жертвами террористического акта.
Гран-При жюри ушел французу Робэну Кампийо
за драму «120 ударов в минуту»
о первых годах деятельности ассоциации по борьбе со СПИДом во Франции. Режиссер шел к сцене под бурные овации, которые режиссер переадресовал «тем, кто умер, но еще больше тем (ВИЧ и СПИД-инфецированным людям), кто до сих пор с нами, подвергаются тяжелому лечению, поставив свою жизнь на паузу».
Хоакин Феникс
, получивший приз как лучший актер за работу в фильме «Ты никогда здесь не был»
еще и не был готов к такому повороту событий, поэтому пришел на закрытие в смокинге и кедах Converse.
«Это было совершенно неожиданно для меня, как вы можете судить по моей обуви. Я не ношу кожу, а ботинки свои я уже отправил домой самолетом»
.
Рубен Эстлунд
немножко взбодрил собрание, узнав, что Золотая пальмовая ветвь досталась ему за фильм «Площадь»
. Режиссер засыпал жюри воздушными поцелуями, поблагодарил свою команду и жену, и попросил фотографов развернуться и сфотографировать сидящих в зале зрителей.
Андрей Звягинцев
, получив приз жюри за свой фильм «Нелюбовь»
пошутил: «Я бы хотел сказать спасибо жюри, и в особенности Уиллу Смиту - он действительно существует!».
А Моника Белуччи
опять подарила поцелуй
. На этот раз поцелуй итальянской актрисы достался испанскому режиссеру Педро Альмодовару
, выступившему в качестве председателя жюри в этом году.
Альмадовару вообще досталось много любви, посмотрите какую нежность испытывает к режиссеру Джессика Честейн
.
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