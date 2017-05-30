Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой

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В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым

За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей

«Подводная эра», «Нелюбовь», «Чудо-женщина» и ещё 11 фильмов июня

Между нами тает лёд: первые кадры фильма с Идрисом Эльбой и Кейт Уинслет

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