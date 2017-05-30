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Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой

30 мая
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30 мая 2017
Актеры, влюбляющиеся в своих партнеров по фильму - далеко не новость. Иначе бы Голливуд не размножался. В некоторых случаях так искрит с экрана, что сразу становится понятно - там что-то большее, чем просто работа. Но чаще мы все же удивляемся, узнав, что Райан Гослинг закрутил роман с Евой Мендес экранный роман перекочевал в реальную жизнь. Как, например, в случае с Хоакином Фениксом и Руни Марой, которые рассекретили свои отношения на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. Весь вечер актеры просидели бок о бок, периодически нарушая биополя друг друга нежным сплетеньем рук и трепетом сердец.

Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой

Несмотря на то, что папарацци успели запечатлеть пару на предполагаемых свиданиях во время съемок фильма «Мария Магдалена» (в котором Хоакин сыграл Иисуса, а Руни - Марию Магдалену, соответственно), актеры не утруждали себя публичными комментариями о природе своих отношений.

Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой

До настоящего времени. Во время пресс-конференции, последовавшей за церемонией закрытия и вручения наград, Хоакин Феникс назвал Руни Мару своей девушкой, отвечая на какой-то банальный вопрос о том, предвидел ли он победу или нет. «Прежде чем я сюда приехал, я сказал своей девушке, что это будет очень интересный опыт, потому что я приготовился к суровой критике, что было бы очень унизительно. Я думал, что будет забавно узнать, каково это - неанонимная антипатия. Вот такие у меня были ожидания от этой поездки».
«Мария Магдалена» - не первая совместная работа Феникса и Мары, в 2013 году они вместе снялись в фильме «Она».
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Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой фотографии
Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой фотографии
Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой фотографии
Молния! Хоакин Феникс встречается с Руни Марой фотографии
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