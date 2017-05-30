Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах

Несмотря на то, что 70-й Каннский фестиваль завершил свою работу 28 мая
, его эхо пока не утихло
. Джессика Честейн
вошла в этом году в состав жюри фестиваля, в связи с чем ей пришлось посмотреть два десятка фильмов с разных концов земли. И она отметила не очень приятную для себя тенденцию.
«Из этого опыта я сделала один вывод на примере женских персонажей фильмов, которые я посмотрела — это то как мир видит женщин. И это было достаточно неприятно, если честно».
Актриса заявила, что несмотря на некоторые исключения, в подавляющем большинстве случаев она была «удивлена тем, как представлены женщины на экране»
: скорее пассивные и пустые оболочки персонажей, не похожие ни на одну из женщин, которых она встречала в своей жизни.
На вопрос репортеров, хочется ли членам жюри в будущем видеть больше работ женщин-режиссеров, Честейн ответила утвердительно.
«Надеюсь, когда у нас будет больше женщин-рассказчиков, мы получим больше женских персонажей, в которых можно будет узнать реальных людей»
, ответила актриса. «Активных, способных действовать по-своему, а не отражаться в мужчинах, которые их окружают. Тех, кто имеет свою точку зрения».
Режиссер Ава ДюВерней
, которая возьмется за экранизацию мема
с участием Рианны
и Лупиты Нионго
, прокомментировала речь Джессики Честейн:
«Смысл высказывания Честейн очень прост: если вовлечь больше женщин в индустрию, кино естественным образом отобразит фактические проблемы и переживания женщин, вместо того чтобы дальше продвигать мало приближенные к реальности клише, которые подвергались переработке такое количество раз, что едва покажутся кому-то убедительными»
.
Вероятно, такие настроения и подтолкнули жюри к тому, что бы наградить призом за лучшую режиссуру Софию Копполу
(мы ни в коем случае не подвергаем сомнению заслуженность этой награды), которая является всего лишь второй женщиной, взявшей в Каннах приз за режиссуру. Последний (и он же первый) раз этой чести удостаивалась русский режиссер Юлия Солнцева
аж в далеком 1961 году, когда полет в космос был чем-то сногсшибательным.
Разовьем тему: Джессика, безусловно, права, если посмотреть на большое количество «мужского кино», в котором женские персонажи так и остаются картонками с маленьким набором допотопных характеристик, чья основная функция - обслуживать мужские характеры, то есть: быть неким раздражителем, или мотивацией, которые существуют, кажется, единственно для того, чтобы раскрыть потенциал главного героя или героев. Иногда это доходит до сущего абсурда, когда в сугубо мужскую историю вписываются такие вот обслуживающие функции женского пола только лишь потому, что, как выразился режиссер Николай Хомерики
, «с точки зрения зрительского кино должны быть женские персонажи»
. И неважно, есть ли им что сказать, и нужны ли они в некоторых историях вообще.
обсуждение >>