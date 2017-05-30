Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах

30 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
30 мая 2017
Несмотря на то, что 70-й Каннский фестиваль завершил свою работу 28 мая, его эхо пока не утихло. Джессика Честейн вошла в этом году в состав жюри фестиваля, в связи с чем ей пришлось посмотреть два десятка фильмов с разных концов земли. И она отметила не очень приятную для себя тенденцию.

«Из этого опыта я сделала один вывод на примере женских персонажей фильмов, которые я посмотрела — это то как мир видит женщин. И это было достаточно неприятно, если честно».

Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах

Актриса заявила, что несмотря на некоторые исключения, в подавляющем большинстве случаев она была «удивлена тем, как представлены женщины на экране»: скорее пассивные и пустые оболочки персонажей, не похожие ни на одну из женщин, которых она встречала в своей жизни.

На вопрос репортеров, хочется ли членам жюри в будущем видеть больше работ женщин-режиссеров, Честейн ответила утвердительно.

«Надеюсь, когда у нас будет больше женщин-рассказчиков, мы получим больше женских персонажей, в которых можно будет узнать реальных людей», ответила актриса. «Активных, способных действовать по-своему, а не отражаться в мужчинах, которые их окружают. Тех, кто имеет свою точку зрения».

Режиссер Ава ДюВерней, которая возьмется за экранизацию мема с участием Рианны и Лупиты Нионго, прокомментировала речь Джессики Честейн:

«Смысл высказывания Честейн очень прост: если вовлечь больше женщин в индустрию, кино естественным образом отобразит фактические проблемы и переживания женщин, вместо того чтобы дальше продвигать мало приближенные к реальности клише, которые подвергались переработке такое количество раз, что едва покажутся кому-то убедительными».

Вероятно, такие настроения и подтолкнули жюри к тому, что бы наградить призом за лучшую режиссуру Софию Копполу (мы ни в коем случае не подвергаем сомнению заслуженность этой награды), которая является всего лишь второй женщиной, взявшей в Каннах приз за режиссуру. Последний (и он же первый) раз этой чести удостаивалась русский режиссер Юлия Солнцева аж в далеком 1961 году, когда полет в космос был чем-то сногсшибательным.

Разовьем тему: Джессика, безусловно, права, если посмотреть на большое количество «мужского кино», в котором женские персонажи так и остаются картонками с маленьким набором допотопных характеристик, чья основная функция - обслуживать мужские характеры, то есть: быть неким раздражителем, или мотивацией, которые существуют, кажется, единственно для того, чтобы раскрыть потенциал главного героя или героев. Иногда это доходит до сущего абсурда, когда в сугубо мужскую историю вписываются такие вот обслуживающие функции женского пола только лишь потому, что, как выразился режиссер Николай Хомерики, «с точки зрения зрительского кино должны быть женские персонажи». И неважно, есть ли им что сказать, и нужны ли они в некоторых историях вообще.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Канны-2017. Лауреаты

Канны-2017. Закрытие: Андрей Звягинцев, Ума Турман и Диана Крюгер
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
София КопполаЛупита НионгоРианнаЮлия Солнцева (Пересветова)Николай ХомерикиДжессика Честейн

фотографии >>
Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах фотографии
Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах фотографии
Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах фотографии
Джессика Честейн не нашла нормальных женщин в Каннах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.
Валентина Бирилло
27 мая ушла из жизни актриса Валентина Бирилло.
Варвара Шурховецкая
25 мая на 104-м году жизни скончалась актриса Варвара Шурховецкая.

День рождения >>

Мария Берсенева
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Олег Клёнов (II)
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Мурад Раджабов
Хью Гриффит
Кир Далли
Герхрад Ольшевский
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
Костя Ульманн
Клинт Уокер
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Одарённая
драма, социальная драма
США, 2017
Подводная эра
научная фантастика, приключения
Испания, 2017
Развод по-французски
комедия
Франция, 2016
Спасатели Малибу
комедия
США, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью