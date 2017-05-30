«Господин Путин, оставьте его в покое»: Изабель Юппер заступилась за Серебренникова

Французская актриса Изабель Юппер
выступила в защиту Кирилла Серебренникова
, у которого 23 мая был проведен в квартире обыск по делу о хищении бюджетных средств
. Актриса воспользовалась случаем и произнесла речь, когда получала награду премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве 29 мая.
«Театр для меня — это утопия, это поддержка. Но иногда и сам театр надо защищать, он очень хрупок. Этот почетный «Мольер» принес мне много эмоций, много радости. Но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают.
Не знаю, будет ли господин Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо».
Когда стало известно об обысках в квартире Кирилла Серебренникова и в подведомственном ему театре «Гоголь-центр», писатель Борис Акунин
на своей страничке в Фейсбуке написал, что Серебренникова очень хорошо знают во Франции
. Как будто в подтверждение этих слов группа французских деятелей культуры выступила с открытым обращением в поддержку российского режиссера. Немного сгущая краски, стоит отметить.
«Мы, коллеги, соратники и друзья Кирилла Серебренникова, Гоголь-центра, проекта «Платформа» и «Седьмой студии», чьей репутации был недавно нанесен огромный ущерб, хотим выразить им свою безоговорочную поддержку.
Также хотим высказать глубокую озабоченность по поводу неадекватного обращения с художником мирового уровня. Трудно не увидеть в происходящем очередной попытки запугивания.
Мы являемся свидетелями (а некоторые и близкими соратниками) создания потрясающего проекта «Платформа», а также основания «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».
Мы утверждаем, что не сомневаемся в честности и порядочности Кирилла, смело продвигающего политическое искусство в тяжелом, зачастую жестком контексте современной России.
Подвергаясь притеснениям уже много лет, этот гениальный смутьян российского театра и кино, платит за свободу своего творчества. Нам кажется очевидным, что именно эта свобода подвергается сегодня нападкам и что атакуется одно из самых свободных мест театральной Москвы.
Вторжение вооруженных людей в масках в «Гоголь-центр» и на «Винзавод», обыск в квартире Кирилла Серебренникова, угрозы и давление, задержание его сотрудников и допрос его самого не смогут подавить ни его свободу, ни его смелость, ни тем более тех, кто поддерживает его в мире, то есть нас.
Сегодня таким вот образом борются с человеком, чьи спектакли и фильмы включены в программу самых знаменитых международных площадок, Авиньонского и Каннского фестивалей, Национального театра Шайо и других национальных театров Франции, с тем, кто так часто приглашал французских режиссеров ставить спектакли в России — с актерами «Седьмой студии», в «Гоголь-центре» и на проекте Платформа, с тем, кто является одним из самых пламенных сторонников франко-российской дружбы, кто всеми силами отстаивает современность российского театра, его политическую смелость, с тем, кто неоднократно получал угрозы в расправе, с тем, кто на протяжении многих лет подвергается клевете со стороны провластной прессы, политическому и религиозному давлению.
Пусть Кирилл знает, что он не один, что во Франции и в Европе, прозвучат голоса в его защиту, что художественное и культурное сообщество всего мира небезразлично к тому, что происходит в России и сделает всё, чтобы быть услышанным.
Мы выражаем поддержку Кириллу Серебренникову и его команде и заверяем их в нашем доверии и дружбе, мы присоединяемся к российской культурной общественности, которая на протяжении последних дней высказывает свое глубокое возмущение по поводу происходящего. Мы с вами!»
Это обращение среди прочих подписали Луи Гаррель
, Беатрис Даль
и Дени Лаван
.
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