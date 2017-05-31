Никиту Михалкова больше не пустят на Украину

Служба безопасности Украины замахнулась на святое - закрыла въезд в страну режиссерам Никите Михалкову
и Станиславу Говорухину
. Об этом радостно сообщили 31 мая представители общественного движения «Відсіч» на своей страничке в Фейсбуке.
«Победа! Мы добились от СБУ запрета на въезд таким «звездным» артистам-рашистам, как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник»
, — говорится в публикации.
Спецслужба обратилась в Министерство культуры Украины, которое должно внести деятелей искусства в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.
Общественное движение «Відсіч» серьезно относится к безопасности информационного пространства Украины - в СБУ было подано более 600 заявлений с просьбой запретить тому или иному российскому артисту въезд в страну. Но вот беда, не на всех фигурантов заявлений удалось откопать хоть что-то, что смахивало бы на нарушения. «Похоже, что защита украинского информационного пространства от одиозных российских артистов больше беспокоит общественность, чем СБУ».
- сделали выводы представители «Відсіч».
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