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Никиту Михалкова больше не пустят на Украину

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31 мая 2017
Служба безопасности Украины замахнулась на святое - закрыла въезд в страну режиссерам Никите Михалкову и Станиславу Говорухину. Об этом радостно сообщили 31 мая представители общественного движения «Відсіч» на своей страничке в Фейсбуке.

Никита Михалков

«Победа! Мы добились от СБУ запрета на въезд таким «звездным» артистам-рашистам, как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник», — говорится в публикации.

Спецслужба обратилась в Министерство культуры Украины, которое должно внести деятелей искусства в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Общественное движение «Відсіч» серьезно относится к безопасности информационного пространства Украины - в СБУ было подано более 600 заявлений с просьбой запретить тому или иному российскому артисту въезд в страну. Но вот беда, не на всех фигурантов заявлений удалось откопать хоть что-то, что смахивало бы на нарушения. «Похоже, что защита украинского информационного пространства от одиозных российских артистов больше беспокоит общественность, чем СБУ». - сделали выводы представители «Відсіч».
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