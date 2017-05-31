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Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией»

31 мая
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31 мая 2017
В Университетах США сейчас идет череда выпускных, на которые часто приглашают выступить с речью каких-нибудь видных деятелей искусства, науки и т.д. Например, на позапрошлых выходных перед выпускниками Тулейнского Университета в Новом Орлеане выступила с речью актриса Хелен Миррен.

Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией»

А в минувшее воскресение актер Роберт Де Ниро получил в Брауновском Университете почетную докторскую степень в области изящных искусств и произнес речь, не забыв (как и Миррен, кстати) отпустить колкость в адрес политики Трампа.

«Когда вы поступили в университет, страна была вдохновляющей духоподъемной драмой. А выпускаетесь вы в трагичной, тупой комедии. Мой вам совет - запритесь в университете и оставайтесь тут» - напутствовал актер. «Но если вы все-таки выйдете - работайте на перемены. Работайте на прекращение безумия. Начинайте сейчас, чтобы выпускники 2018 года вышли в лучший мир».
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Роберт Де НироХелен Миррен

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Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией» фотографии
Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией» фотографии
Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией» фотографии
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