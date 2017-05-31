Роберт Де Ниро назвал США «тупой комедией»

В Университетах США сейчас идет череда выпускных, на которые часто приглашают выступить с речью каких-нибудь видных деятелей искусства, науки и т.д. Например, на позапрошлых выходных перед выпускниками Тулейнского Университета в Новом Орлеане выступила с речью
актриса Хелен Миррен
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А в минувшее воскресение актер Роберт Де Ниро
получил в Брауновском Университете почетную докторскую степень в области изящных искусств и произнес речь, не забыв (как и Миррен, кстати) отпустить колкость в адрес политики Трампа.
«Когда вы поступили в университет, страна была вдохновляющей духоподъемной драмой. А выпускаетесь вы в трагичной, тупой комедии. Мой вам совет - запритесь в университете и оставайтесь тут»
- напутствовал актер. «Но если вы все-таки выйдете - работайте на перемены. Работайте на прекращение безумия. Начинайте сейчас, чтобы выпускники 2018 года вышли в лучший мир».
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