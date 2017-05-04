Дмитрий Певцов назвал работников СБУ «больными людьми»

Актер Дмитрий Певцов
заявил, что «жалеет тех больных людей, которые работают в СБУ»
- Службе Безопасности Украины. 2 мая Народного артиста РФ внесли в черный список сайта «Миротворец» за незаконное посещение Крыма. Власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией и требуют согласовывать его посещение с Киевом.
В списке «Миротворца» уже находятся Дима Билан
, Ольга Кабо
, Юрий Лоза
и многие другие. Певцов добавил, что «ни здравого смысла, ни системы» в действиях украинских служб нет уже давно.
«Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет»
- возмутился артист.
В октябре 2016 года Дмитрий стал персоной нон-грата в Латвии, ему запретили въезд в страну за то, что он поддержал присоединение Крыма к России.
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